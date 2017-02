Análisis del rival: RCD Espanyol, no perder la estela europea

Google Plus

Afición del RCD Espanyol animando durante un partido. | Foto: VAVEL

El Real Madrid llega a la vigesimotercera jornada de la Liga Santander recuperando efectivos, entre ellos y tras tres meses fuera de los terrenos de juego vuelve a la convocatoria "El expreso de Cardiff" y que además dispondrá de minutos como ya ha confirmado en rueda de prensa previa al encuentro su entrenador Zinedine Zidane. Bale era el más esperado pero el Real Madrid también recupera Daniel Carvajal, que ya jugó el miércoles ante el Nápoles, pero que ahora regresa a una convocatoria en Liga. En cuanto a las bajas los merengues no podrán contar con su capitán Sergio Ramos que sufrió un golpe en la cadera en Champions además de las ya conocidas bajas por lesión de Coentrao y Danilo, tampoco estarán ante el Espanyol Modric, Keylor Navas ni Benzema en este caso por decisión técnica.

Sobre el césped del Santiago Bernabéu estará también el Espanyol de Barcelona, el equipo que dirige un ex jugador del Real Madrid Quique Sánchez Flores, y que llega tras perder su último encuentro en casa en el que se midió a la Real Sociedad, a pesar de ello el conjunto catalán llega con buenas sensaciones, en la novena posición de la tabla con 32 puntos a tan solo cuatro de la sexta plaza que defiende actualmente el Villarreal y que daría acceso a jugar la Europa League la próxima temporada.

Quique consiguió enderezar el rumbo

Por fin comienza a convencer el Espanyol de Quique Sánchez Flores, un entrenador en el que había muchas esperanzas puestas ya no solo por la afición perica sino por los aficionados al fútbol, y es que es un gran entrenador que nos tiene acostumbrados a realizar enormes temporadas al mando de sus equipos, lo hizo muy bien a cargo del Valencia y del Atlético de Madrid, y también la pasada campaña en Inglaterra de la mano del Watford.

Quique Sánchez Flores | Foto: www.rcdespanyol.com

Tras conocerse su fichaje por el club barcelonés se crearon esas expectativas, pero tras un arranque nefasto con solo dos victorias en los diez primeros partidos parecía que no estaría al nivel. Sin embargo, en los siguientes diez ganó la mitad y solo sufrió dos derrotas, y desde la jornada diez solo ha perdido tres partidos (FC Barcelona, Valencia y Real Sociedad), y solo uno de ellos en casa, por lo tanto Quique le ha conseguido cambiar la cara a este Espanyol.

Jugando alegre como le gusta al entrenador madrileño y encontrando por fin un once inicial de garantías, además subiendo al primer equipo y dándole importancia a jóvenes talentos de la cantera perica, es como está consiguiendo Quique Flores darle la vuelta a los malos resultados, por eso una victoria en el Bernabéu terminaría por confirmar esa dinámica, el propio míster valoraba esto: "No estoy de acuerdo de que todo se consolida en un resultado. La imagen va condicionada al resultado. Jugamos buenos partidos y no los hemos ganado. Tenemos que ser asépticos. El crecimiento es uno y los resultados son otros".

Un equipo veterano pero con futuro

Este Espanyol se presenta como un equipo experimentado en primera división contando en sus filas con jugadores que actualmente son muy importantes para los esquemas de Quique pero que además tienen un gran número de partidos a sus espaldas como son Diego López, José Antonio Reyes, Javi Fuego, José Manuel Jurado, Salva Sevilla, Pablo Piatti, Felipe Caicedo o Javi López el capitán.

Celebración de los jugadores del RCD Espanyol | Foto: www.rcdespanyol.com

Entre todos estos jugadores suman muchas presencias en primera división y la mayoría son muy importantes para Quique, también es cierto que la mayoría a sumado esos partidos en otros clubs. Para acompañar a todos estos veteranos y darles descanso o sustituirles a las mil maravillas cuenta el Espanyol con jóvenes con talento que han aprovechado sus oportunidades para hacerse un hueco en la plantilla como son Aarón Martín, Marc Navarro, Marc Roca y Óscar Melendo.

Para cerrar el núcleo duro del RCD Espanyol destaca el delantero que salió también de la cantera perica, luego se marchó al Villarreal y tras varias temporadas regresó a su casa para alzarse como uno de los líderes y estandartes del equipo y con 24 años no es otro que Gerard Moreno, el nueve de este equipo que les ha ganado el sitio en la delantera a Caicedo, Leo Baptistao o Álvaro Vázquez a base de goles, ya que entre ellos suman cuatro goles mientras que Gerard Moreno lleva ocho tantos en 22 partidos en liga esta temporada.

Bajas para el partido, la defensa en cuadro

Son varias las bajas que presenta el club perico para visitar el Santiago Bernabéu, y son más que notables en la zona defensiva, algo que viene siendo habitual cuando el Espanyol se enfrenta al Real Madrid, ya que ha cambiado prácticamente toda la defensa en los últimos enfrentamientos contra los blancos.

Con respecto a la primera vuelta donde el Espanyol perdió en Cornellà el Prat por cero goles a dos, el conjunto blanquiazul formó con Javi López, David López, Óscar Duarte y Víctor Sánchez, de los cuales solo podrán repetir David López y Óscar Duarte debido a las lesiones tanto Javi López (Molestias en el talón) como Víctor Sánchez (Sobrecarga muscular en la pierna derecha) se perderán el encuentro. En esa defensa tampoco estará el canterano Marc Navarro que se ha hecho con la titularidad en el lateral derecho gracias a las lesiones, y en el lateral izquierdo formará Aarón otro canterano que alcanzó la titularidad.

Pablo Piatti | Foto: www.rcdespanyol.com

La defensa no es la única línea con problemas pero si con el más grave, en el centro del campo se cae Óscar Melendo el canterano que viene entrando normalmente en las convocatorias, también Reyes, Hernán Pérez y Piatti están tocados aunque han entrado en la convocatoria, el paraguayo tiene que jugar con máscara a la vez que el argentino lo hará con un casco protector y en la delantera debido a una talalgia sigue fuera e indefinidamente el brasileño Leo Baptistao.

Sin conocer la victoria desde hace 21 años

Desde la temporada 95/96 no gana el Espanyol en el estadio Santiago Bernabéu, una de las rachas más nefastas de la Liga, a pesar de ello la última victoria perica ante los blancos fue en el Estadio Olímpico de Montjuïc, en la octava jornada de la temporada 07/08 con un resultado de 2-1.

"No queremos parecernos a ese equipo que no ha ganado en 21 años"

Palabras de Quique Sánchez Flores, que quiere cambiar esa dinámica de malos resultados que presenta el Espanyol ante el Real Madrid, precisamente en la última victoria perica en el Bernabéu estuvo presente el propio Quique, que era jugador del equipo blanco, aunque ese partido no lo disputó, el encuentro disputado el 21 de Abril de 1996 donde un enorme Lardín con dos tantos le dio la que fue la última victoria perica en el Benabéu al Espanyol. Aquella temporada los blanquiazules ganaron los dos partidos ante el Real Madrid y quedaron clasificados por delante de los merengues, copando la cuarta posición mientras que el Real Madrid se conformó con la sexta plaza y sin competición europea, sin duda alguna una temporada atípica para el club de Concha Espina.

Jugadores del RCD Espanyol protestan al árbitro. | Foto: Perico Dominguez

A pasado mucho tiempo pero el balance de partidos tampoco es favorecedor al Espanyol ya que se han enfrentado 72 veces en el Bernabéu en las que los pericos solo han conseguido ganar en nueve encuentros. De hecho solo tres jugadores de la actual plantilla saben lo que es ganar en el feudo madridista y ninguno de ellos lo ha hecho como perico, nos referimos a José Antonio Reyes que venció como jugador del Arsenal, Leo Baptistao en un derbi madrileño en las filas del Atlético de Madrid y Jurado con el Mallorca.

Muchos reencuentros entre dos clubs amigos

Será un partido especial para muchos jugadores, esto es debido a la buena relación que existe entre los dos clubs y que jugadores de los dos equipos han militado en las dos plantillas, también el técnico españolista que jugó dos temporadas en las filas del Real Madrid.

Varios jugadores que tendrán un reencuentro con la que fue su afición como Kiko Casilla que a pesar de que se formó en “La Fábrica”, se forjó como el portero que es hoy en día en el Espanyol llegando incluso a ir convocado con la selección española, además será titular por la ausencia de Keylor. También en las filas madridistas tanto Marco Asensio la temporada pasada como Lucas Vázquez hace dos estuvieron una campaña a préstamo en Barcelona y se ganaron su vuelta al conjunto de Zidane.

Diego López | Foto: www.rcdespanyol.com

"Mentiría si no dijese que iba a ser especial"

Por parte del Espanyol dos son los jugadores que estuvieron en el Real Madrid, dos veteranos e internacionales con España como son José Antonio Reyes que jugó en la temporada 2006/07 y donde conquistó el título de liga, el otro es Diego López que militó en el Real Madrid Castilla, y en el primer equipo tres temporadas en dos etapas distintas y que habló sobre lo especial que es para él volverse a encontrar con el Real Madrid: "Viví una etapa y es el club en el que me formé. Madrid, Villareal y Sevilla siempre serán especiales". "Cuando el Bernabéu empuja es un estadio que hace más pequeño al rival. Lo muestran las estadísticas y los partidos que vemos. Sin ir más lejos, el miércoles ante el Nápoles. Hay que aislarse del escenario y de la camiseta contraria".

Estadísticas, la temporada del Espanyol en números

El conjunto perico llega al Santiago Bernabéu para medirse al líder de la Liga Santander en la novena posición con 32 puntos a cuatro del Villarreal que es el sexto clasificado con 36 puntos y el que marca la última plaza con acceso a competición europea.

En cuanto al balance de partidos, en los 22 disputados hasta el momento el club perico se muestra muy parejo con ocho victorias (cuatro en casa y cuatro fuera), seis derrotas (tres en casa y tres fuera) y ocho empates (cuatro en casa y cuatro fuera), como demuestra esta increíble estadística el Espanyol rinde igual, en el uso más estricto de la palabra, tanto en Cornellà como fuera.

Gerard Moreno | Foto: Perico Dominguez

También presentan los catalanes una estadística muy pareja en el apartado goleador donde están en la medias de la Liga Santander, con 30 goles a favor y 29 en contra. Como capocannoniere aparecé uno de los capitanes y estandartes del equipo Gerard Moreno con ocho tantos, mientras que en la organización también en las medias de la liga con 8012 pases completados y destacando a David López que puede actuar de central o de centrocampista y que ha conectado con sus compañeros en 844 ocasiones con acierto.

Por último en el apartado disciplinario el Espanyol es el cuarto equipo que menos amarillas ha visto en su contra esta temporada con 44 y solo han visto menos su rival el Real Madrid, el Deportivo y el Villarreal, el jugador con más cartulinas amarillas es Hernán Pérez con siete, también los pericos han visto dos rojas en su contra.

Convocatoria y alineación posible

La lista es: Roberto, Rubén Duarte, Víctor Álvarez, Óscar Duarte, Gerard, Salva Sevilla, Reyes, F. Caicedo, Aarón, Diego López, Jurado, David López, Hernán Pérez, Javi Fuego, P. Piatti, P. Diop, Álvaro Vázquez, Diego Reyes y Marc Roca.

En cuanto a la posible alineación se esperan cambios en defensa por las lesiones, Marc Navarro lateral titular no estará así que posiblemente entre Diego Reyes en el lateral derecho mientras que Óscar Duarte podría ser titular formando pareja con David López, en las medias puntas cabe la duda de si Piatti y Hernán Pérez que estaban tocados serán de la partida.