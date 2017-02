Fotos e imágenes del Real Madrid - Espanyol, jornada 23ª de La Liga 2017

Google Plus

Máxima expectación por ver el once del Real Madrid, pero no el once inicial, la expectación era por el regreso a la convocatoria de Gareth Bale ante el RCD Espanyol, el galés regresaba después de cuatro meses en el dique seco, un importante refuerzo con el que podrá contar Zinedine Zidane en una importante fase de la temporada.

Duelo de banquillos entre dos exjugadores del Real Madrid, que caería del lado del técnico francés, que planteó un partido con una alineación llena de novedades para dar descanso a jugadores que vienen siendo habituales en equipo titular blanco.

Entre las novedades se encontraba Álvaro Morata, el canterano se reivindicó con un gran partido, en el que hizo gala de entrega y esfuerzo, aprovechando la oportunidad que le brindó la ausencia en la convocatoria de Benzema.

Otro que fue novedad en el once titular fue Mateo Kovačić, el croata que viene siendo sustituto de su compatriota Luca Modrić, tanto en el periodo que estuvo lesionado a principio de temporada, como cuando ha sido sustituido a lo largo de la presente campaña.

El partido fue de claro dominio local, si bien, no fue hasta pasada media hora de la primera mitad, que llegó el gol. Tras una ocasión anulada a Morata por fuera de juego, protestó ante Undiano Mallenco.

El ariete madrileño aprovechó un pase de Isco desde la derecha para rematar de cabeza y enviar el esférico al fondo de las redes de la portería defendida por Diego Lopez.

Aún dispuso de varias ocasiones más el Madrid, que reclamó penalti a Morata en dos ocasiones, pero no fue indicado por el colegiado, llegando al descanso con el resultado de uno a cero en el marcador.

Se inició la segunda parte, con la única novedad del cambio en las filas del Espanyol de Reyes por Hernán Pérez, Quique Sánchez Flores dio entrada al delantero paraguayo buscando generar más ocasiones para los periquitos.

A pesar del cambio en el equipo visitante el dominio seguía siendo de los locales, Cristiano Ronaldo lo intentó a lo largo de todo el encuentro, pero no hallaba la recompensa del gol.

El portugués parece que ha modificado su posición en el campo, jugando más escorado por la banda en los últimos partidos, aunque no ha marcado ha dado varias asistencias de gol.

Al cuarto de hora de la reanudación se produjo el primer cambio en el equipo merengue, Zidane decidió dar descanso a Kovačić, que recibió un fuerte golpe en un lance con P. Diop produciéndose una brecha en el pómulo en la primera mitad, dando entrada a Casemiro.

A pesar del buen partido que venía disputando Morata, fue el segundo sustituido cuando se produjo el cambio más esperado, el regreso del expreso de Cardiff a los terrenos de juego, ovación para el madrileño al abandonar el campo y para el galés al ingresar al césped del Bernabeu.

El juego seguía siendo prácticamente un monologo de ataque del Madrid, Bale demostró las ganas que tenía de volver a la actividad, derrochando esfuerzo en la banda izquierda del ataque local.

Llegó el último cambio en las filas merengues, se marchó Nacho tras recibir un golpe en su pierna izquierda, habiendo cuajado una destacable actuación y entró Marcelo.

A falta de poco más de siete minutos para agotar el tiempo reglamentario, Cristiano robo un balón que puso a los pies de Bale con un pase preciso, para que su compañero tras una rápida transición batiera a Diego Lopez con un disparo cruzado que tampoco pudo impedir Hernán Pérez en un último intento.

Dispuso el Real Madrid de varias ocasiones más, la última una jugada en la que Cristiano reclamó penalti, pero incomprensiblemente le señalaron fuera de juego y poco después finalizó el choque.

Agradecieron los jugadores desde el terreno de juego el apoyo de los algo más de 75.000 aficionados que acudieron al Santiago Bernabeu.