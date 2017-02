Casilla:"Era un partido especial para mí". Fuente: LaLiga.com

Kiko Casilla volvía a la titularidad 23 días después. El cancerbero del Real Madrid jugó su último partido el pasado mes de enero frente al Celta, correspondiente a la vuelta de cuartos de final de la Copa del Rey. Con la eliminación copera de los blancos, la posibilidad de Kiko Casilla a tener minutos se disminuía, ya que en la Copa del Rey la titularidad era suya. Él mismo reconoció tener muchas esperanzas en esa competición: "Era mi título y eran los partidos que iba a tener. A partir de ahí, te vienes abajo. Confiaba en pasar, en llegar a la final y ganarla. No pudo ser. Pero cuando te dan partidos así, como el de hoy, te sientes activo y con alegría".

El guardameta afirmó que, el pasado viernes, Zidane habló con él para comunicarle su titularidad frente al RCD Espanyol: "Siempre esperas jugar, pero cuando llevas tiempo sin hacerlo y te dice que vas a hacerlo es una mezcla de sorpresa y alegría. Era un partido especial para mí, era el Espanyol, así que estoy doblemente agradecido".

Casilla también fue preguntado por las críticas que está recibiendo su homólogo en la portería, Keylor Navas, a lo que el catalán reconoció que no eran nada merecidas. "Los debates para la prensa, estamos ajenos a ellos. Keylor no se merece las críticas que ha tenido. Nosotros estamos al margen de todo, si no, no podríamos vivir pensando en todo lo que dicen".

Los blancos consiguieron la victoria ante el Espanyol por 2-0, con tantos de Álvaro Morata y Gareth Bale. Tres puntos que les mantienen en lo más alto de la tabla con 52 puntos, a falta de dos partidos aplazados. Kiko Casilla valoró positivamente el triunfo frente a su ex equipo: "El 1-0 era peligroso, un error o una contra te podía empatar. Hemos podido meter el segundo y no ha habido cosas raras. Es lo bueno".