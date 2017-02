Zidane: "El Valencia nos lo pondrá difícil, pero me gustan los partidos así"

Zidane animando a su equipo en el partido ante el Espanyol/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid viajará a Mestalla con la intención de conseguir los tres puntos ante un rival que no se lo pondrá nada fácil. El Valencia parece haber vuelto a reencontrarse con la senda de la victoria tras sentir muy de cerca la llamada del descenso.

Partido de vital importancia ante un Valencia de menos a mas que no ha encajado gol en sus dos últimos encuentros: "Va a ser un partido difícil. Estamos en febrero siendo líderes pero eso no significa nada, sabemos de la dificultad de este partido. La única cosa que sabemos es que mañana podemos intentar sumar ante un rival complicado. Este partido es fundamental para lo que queda de Liga".

El Valencia empieza a sacar la cabeza del abismo. Llega en su mejor momento contra un Madrid con acumulación de partidos: "Son tres puntos más. Será muy complicado y habrá que trabajar contra un equipo que está haciéndolo mucho mejor. Antes lo hacía bien pero los resultados no acompañaban".

"Es un campo muy complicado con gente que aprieta"

Zidane puede presumir por ser uno de los entrenadores de la historia del Real Madrid que mejor reparte los minutos entre su plantilla. No obstante puede que haya salidas por la disconformidad de minutos: "Ahora no podemos hablar de lo que pasará en verano. Los jugadores no pueden pensar en esas cosas, tienen que intentar estar centrados en lo que viene hasta el final de temporada. Eso no es lo más importante".

Las declaraciones de Isco que dejaron en entredicho una posible salida de aquí a verano si no cambia su rol de aquí al final de temporada: "Es totalmente entendible. Vosotros le preguntáis, y él con respeto contesta. El está metido muy bien en lo que está haciendo ahora. Es muy bueno, ya sabéis lo que pienso. Un jugador juega 25 o 26 partidos pero cuando lo quitas no le va a gustar. Me pasaba a mi cuando era futbolista. Siempre vas a querer jugar. Teniendo partido cada tres días me interesa que todos estén enchufados como hasta ahora. Hay que conseguirlo".

"Bale está bien, físicamente muy fuerte. Ya veremos mañana si sale de titular"

Zidane cuenta con él y lo quiere en su plantilla. Es un jugador de su agrado, pero no puede asegurarle la titularidad en todos los partidos: "Sabe que yo cuento con él. Me gusta como jugador, el tema es que yo tengo a 24 jugadores muy buenos. Es muy complicado, pero ellos lo saben. Cambiar a un jugador no significa que no haya jugado bien, o que me guste más otro. Todos son importantes, yo voy a ser así hasta el final. Creo en mi plantilla y en mis 24 jugadores".

La importancia de los jugadores españoles en el vestuario y las relaciones que tienen fuera del terreno de juego fortalecen al equipo: "Es muy importante para mí que se lleven así ya que trabajan muy bien. Los españoles están en casa, con sus familias, y eso se nota en el ambiente entre ellos, pero también con los extranjeros. Hay un ambiente muy bueno entre todos. La gente se alegra por ello".

Zidane vuelve a Mestalla, dónde debutó como jugador del Real Madrid un 21 de agosto del año 2001: "Recuerdo que fue un partido difícil, pero a mi me gustan los partidos así. En un campo muy complicado con gente que te aprieta. Este tipo de ambiente también lo he vivido en Italia como contra la Fiorentina. Estamos preparados al mismo tiempo".

James quiere ganarse un puesto en el Real Madrid. Desde el Mundialito su mentalidad ha cambiado, y en cada entrenamiento demuestra a Zidane que está preparado para ser titular: "Valoro lo que James hace en el campo cuando juega. Lo está haciendo muy bien. No sólo cuando marca como contra el Sevilla. Él hace jugar a los demás, estoy contento con él y de que dijera que se quería quedar".

Cristiano prefiere jugar por la banda izquierda. El cambio de posición a la punta de ataque en algunos partidos no significa que le guste más: "Cristiano ha jugado toda la vida en la izquierda. Esa es su posición. Es normal que meta goles en todas las posiciones, pero dónde a él le gusta jugar, y dónde ha marcado todos los goles es en esa posición".

Pepe sólo recibe buenas palabras de Zidane: "Siempre cumple. Es un jugador importante, y voy a contar con él. Habrá partidos dónde juegue, y otros en los que no ya que tenemos una defensa muy buena".