Análisis del Valencia CF, buscando volver a la normalidad

Afición valencianista. | Foto: Carla Cortés - VAVEL

Llega el primero de los dos partidos de Liga Santander que tiene aplazados el Real Madrid, este que se disputará el miércoles 22 de febrero en el Estadio de Mestalla ante el Valencia CF y que ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, se aplazó por que al Real Madrid le coincidió la disputa del Mundial de Clubs con la disputa de la decimosexta jornada de Liga Santander.

En un calendario tan apretado, con tres competiciones para el conjunto blanco, se designó la fecha del 22 de febrero a las 21:00 horas pero al coincidir con partido de Champions League (Sevilla – Leicester City), se tuvo que cambiar el horario a las 18:45 horas ya que la UEFA no permite que se disputen competiciones en el mismo horario que la Champions League. El otro que tiene aplazado corresponde a la vigesimoprimera jornada, ante el Celta en Vigo, este se aplazó por culpa del temporal. Ambos son partidos complicados que deberá superar el Real Madrid para distanciarse a muchos puntos (siete concretamente) del FC Barcelona y encarrilar prácticamente la Liga.

Celebración del Valencia CF | Foto: PhotoSilver - VAVEL

El Real Madrid sigue recuperando efectivos y finalmente sí que contará con Cristiano Ronaldo que se entrenó en solitario en el gimnasio tras el encuentro liguero ante el Espanyol, pero estará listo y viaja a Mestalla, por lo que la única ausencia con la que contará Zidane será la de Danilo. Por su parte el Valencia recibe al líder en un buen momento, tras ganar al Athletic en el pasado encuentro y con una racha de tres victorias, dos empates y dos derrotas desde que comenzó 2017, sigue sin resolver las dudas pero se comienza a vislumbrar un atisbo de luz.

Tempestad sin calma

Esta temporada está siendo la más convulsa del Valencia CF en los últimos tiempos, ya la campaña anterior avisaba de en lo que se podía convertir esta con múltiples cambios de entrenador, salidas de jugadores importantes, fichajes que no convencen, división directiva-afición-plantilla y más despropósitos. En definitiva el año se prometía como los está siendo convulso.

Daba comienzo en verano con la planificación de la plantilla con Pako Ayestarán como técnico, un mercado de fichajes en el que se perdió a jugadores importantes como André Gomes con destino Barcelona, donde hubo polémica por la salida o no de Parejo, o por si debía portar o no el brazalete de capitán y para más inri, el que era uno de los ídolos de la afición che, Paco Alcacer, se marchaba en los últimos días de mercado al FC Barcelona provocando o mejor dicho avivando más aún el incendio que sufrían en la club.

Pako Ayestarán | Foto: www.valenciacf.com

El arranque de la temporada siguió confirmando la tormenta ya que el Valencia inició con cuatro derrotas consecutivas, tras lo que Peter Lim propietario del club hacía oficial la primera destitución de un club de la Liga Santander en la temporada (Pako Ayestarán). Para apagar el incendio llegaba el de siempre Voro por cuarta vez se hacía cargo del club de manera interina, desde la llegada del valenciano al banquillo che comienzan a llegar buenos resultados con dos victorias consecutivas ante Alavés y Leganés. Voro dirigiría al club en un partido más, en la derrota ante el Atlético de Madrid, para el siguiente partido Voro volvería a su función de delegado y se contrataría al italiano Cesare Prandelli como técnico hasta 2018.

Con la llegada de Prandelli, muchos pensaron que se arreglaría el problema pero no fue así, ya que con un balance de cuatro derrotas, tres empates y tan solo una victoria el ex seleccionador italiano presentaba su dimisión irrevocable como entrenador del Valencia CF. Segundo entrenador que se marchaba con el Valencia más cerca que nunca de los puestos de descenso.

Por enésima vez Voro, la solución

Salvador González Marco, más conocido como Voro, aparecía de nuevo en escena para apagar el fuego y hacerse cargo por quinta vez en su carrera como técnico del Valencia CF de manera interina, aunque tras los buenos resultados fue confirmado como entrenador hasta final de temporada.

Voro | Foto: www.valenciacf.com

Tras la dimisión de Prandelli, Voro se hizo cargo del equipo el uno de enero de 2017, comenzó su andadura con un empate a tres frente al colista, Osasuna, pero luego llegaron dos grandes victorias 2-1 ante el Espanyol y 0-2 en el Estadio de la Cerámica en el derbi valenciano frente al Villarreal.

Cuando todo comenzaba a encajar una nueva mancha en el camino con dos derrotas más que contundentes 3-1 en Gran Canaria frente a Las Palmas, y 0-4 en Mestalla ante el Eibar, sin embargo Voro siguió adelante y con una actitud muy distinta a la que había previa a su llegada el Valencia con un empate y una gran victoria 2-0 ante el Athletic se planta a siete puntos del descenso para medirse ante el líder y en un buen momento, buscando la reconciliación con la afición para vencer al Real Madrid.

Valencia CF vs Real Madrid una fuerte rivalidad

Que el Real Madrid no es bienvenido en Mestalla es algo que está claro, una fuerte rivalidad entre las aficiones que aumentó o mejor dicho se detonó con la marcha de Pedja Mijatovic desde el club che al Real Madrid, el ídolo valencianista de los noventa se marchaba para ganar la Champions con el conjunto merengue, un par de años más tarde en el 2000, uno de los mejores Valencia CF de la historia se plantaba en la final de la máxima competición europea, enfrente el Real Madrid entrenado por Vicente Del Bosque que destrozó al inexperto Valencia para alzarse con su octava Copa de Europa.

Afición valencianista en el Bernabéu | Foto: Daniel Mullor - VAVEL

Anteriormente no existía una rivalidad como tal, no había ese infierno cada vez que el club de Concha Espina visitaba Valencia, incluso Alfredo Di Stefano ídolo madridista y uno de los mejores de todos los tiempos consiguió muchos éxitos como entrenador del Valencia, pero con el traspaso de Mijatovic todo cambio a un ambiente hostil para los blancos.

"Contra el Madrid vamos a dar la cara seguro"

Palabras del técnico valencianista que sabe que las visitas a Mestalla de las dos temporadas anteriores han acabado moviendo los cimientos del Real Madrid. Primero la temporada pasada, cuando el equipo dirigido por Benítez empató 2-2, lo que supuso que Florentino tomara la decisión de prescindir de él. La temporada anterior (el 4 de enero de 2015), la visita a Mestalla también resultó dramática, ya que el Madrid puso fin a una racha gloriosa, la del récord Guiness que se cerró con 22 victorias consecutivas. El Madrid perdió 2-1. Después del partido, Florentino montó en cólera, y recriminó a Ancelotti haber sustituido a Bale en el minuto 70.

En el histórico de partidos, el Valencia – Real Madrid se ha disputado un total de 162 veces con un total de 84 victorias blancas, 35 empates y 43 victorias ches, con 300 goles a favor Del Real Madrid y 200 a favor del Valencia.

Simone Zaza | Foto: www.valenciacf.com

"Os estoy esperando”

También llegan los jugadores valencianistas con muchas ganas al partido como el portugués Nani que pronunció ayer estas palabras, también habló el nuevo delantero italiano del Valencia CF Zaza, y que habló sobre su rival Morata su ex compañero en la Juventus: "Le he dicho a Morata que no juegue... porque siempre marca". La afición también espera con muchas ganas el partido ya que el Valencia ha sacado el cartelón de no hay billetes, así que dependerá de los 35000 socios valencianistas que Mestalla presente un lleno total.

La temporada del Valencia en estadísticas

Ya se han comentado todos los problemas tanto deportivos como extradeportivos pero es hora de ver las estadísticas que está teniendo esta temporada el Valencia CF en Liga Santander.

El Valencia es decimoquinto con 23 puntos siete más que el Sporting y el Granada que marcan el descenso con 16, tiene las plazas europeas muy lejos, concretamente a 26 puntos. En cuanto a los resultados el Valencia ha ganado cinco de los 21 partidos disputados (dos en Mestalla y tres fuera), ha empatado otros cinco y ha salido derrotado hasta en once ocasiones (cinco en Mestalla y seis fuera). Observando los datos podemos ver que a pesar de que en los últimos tiempos al Real Madrid se le da mal Mestalla, esta temporada de momento no está haciendo valer su feudo.

Fabián Orellana | Foto: www.valenciacf.com

En los números ofensivos el Valencia está en bajos números goleadores con 29 tantos teniendo en Santi Mina con cinco a su capocanonniere, estos goles han llegado en 175 disparos siendo Nani con 29 el que más ha buscado el gol, en la construcción ha dado 8687 pases teniendo en Parejo con 1143 a su máximo organizador.

En el apartado defensivo también destaca Parejo con 147 recuperaciones, en cuanto a la disciplina el Valencia tiene un número elevado de amonestaciones con 60 cartulinas amarillas y 4 rojas, siendo el capitán Enzo Pérez el que más cartulinas ha visto con 8 amarillas y una roja.

Bajas: Lesiones, sanciones y apercibidos

Por suerte para el Valencia este apartado es corto. Presentará tres bajas, todas por lesión, Rodrigo por la fractura que sufrió en su tobillo derecho que le tendrá apartado de los terrenos de juego hasta mediados de abril, Santi Mina su máximo goleador por un esguince de rodilla que le dejará fuera hasta mediados de marzo y por último Montoya el lateral derecho titular que no se ejercitó con el grupo en el entrenamiento y confirmó su baja para mañana. Gayà por su parte es duda y hasta última hora no se sabrá si jugará o no. En la parte de sanciones no hay nadie que acarree en el Valencia y tampoco tiene a nadie apercibido es decir con riesgo de perderse el próximo partido.

Convocatoria

Foto: www.valenciacf.com

Posible alineación