Valencia - Real Madrid: puntuaciones Real Madrid, jornada 16 de la Liga Santander

El Madrid cae en Mestalla por dos goles a uno. Imagen: Photo Silver (VAVEL)

El Real Madrid no pudo aprovechar el partido aplazado ante el Valencia para distanciarse un poco más del Barcelona en La Liga. Mestalla hizo lo propio, y un comienzo muy flojo de los pupilos de Zidane supuso que el Valencia ya fuera ganando por dos goles a cero cuando apenas transcurrían diez minutos de partido.

El gol de Cristiano Ronaldo al borde del descanso no fue suficiente para remontar un partido que se puso cuesta arriba demasiado pronto. Los blancos salieron dormidos, y pecaron de confianza ante un Valencia pletórico con su afición. Mestalla era territorio hostil: 34 derrotas frente a 25 victorias y 22 empates. Ahora, hay que sumar una nueva derrota, ya van 35 a pesar de que los merengues fueron muy superiores durante prácticamente todo el choque.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Zinedine Zidane

5 | El técnico francés no acertó con los cambios. El Madrid necesitaba profundidad para romper la defensa valencianista que se había encerrado tras marcar los goles. Sacó del terreno de juego a un Luka Modric que estaba generaba peligro con numerosas llegadas al área. Además apostó por James de titular, y el colombiano no estuvo muy activo durante los sesenta minutos que estuvo en el césped. Bale tampoco tuvo su noche, algo lógico, ya que acaba de salir de una lesión. El único cambio con el que acertó fue dando salida a un Varane que cuajó uno de los peores partidos desde que viste la elástica del Real Madrid por Nacho.

Keylor Navas

5| No se le puede recriminar nada en el primer gol de Zaza. Ahora sí, en el segundo tanto si que pudo hacer algo más para evitar la diana de Orellana que hundía al Madrid anímicamente nada más comenzar el partido. No obstante paró alguna que otra ocasión clara del Valencia como la falta de Parejo que pudo haber acabado de forma trágica para los de Zidane. No fue el mejor del Madrid, pero tampoco el peor.

Carvajal

6| Siempre cumple, incluso cuando todo está en contra. Fue una bala por la banda derecha y causó mucho peligro con sus constantes centros buscando el remate de los delanteros. En defensa también estuvo sólido exceptuando los primeros minutos dónde perdió la marca en algún momento. Fue de los mejores del equipo, un pulmón que nunca se agota.

Varane

3| Sin duda no será un partido que recuerde cuando cuelgue las botas. El central es muy bueno, así lo ha demostrado siempre, pero los excesos de confianza, y la falta de concentración le han jugado una muy mala pasada en el día de hoy. Ha tenido errores que no son habituales en él, como en el segundo gol de los de Voro. Zidane lo sustituyó por Nacho a veinte minutos del final ya que evidenció falta de concentración en un partido de gran valía.

Sergio Ramos

4| El capitán estuvo ausente durante todo el partido. Nadie se acordó de él hasta el minuto noventa y tres cuando Toni Kroos se dispuso a colgar el córner del final de partido que permitió soñar a los aficionados del Real Madrid con el empate unos segundos. En defensa no fue clave, ya que los atacantes ches llegaban sin que nadie, ni si quiera él, mostrara autoridad en la zaga.

Marcelo

6| El brasileño produjo gran parte del ataque por la banda izquierda con combinaciones junto a Benzema y Cristiano. El gol del portugués es medio suyo ya que colgó un centro inmejorable. Los dos tantos del Valencia entraron por su banda, pero estuvo en la sintonía del equipo en defensa los primeros minutos del partido dónde el Valencia aprovechó la debilidad merengue. Fue de menos a más. Tampoco recordará la noche de hoy.

Toni Kroos

5| Intentó tirar del carro en los minutos finales pero ya era tarde. A balón parado también ha tenido mejores días, siendo decisivo para ayudar al equipo cuando las cosas no funcionaban, pero hoy no salió a relucir la magia alemana. Al principio no estuvo presente en el juego del equipo, y eso se notó. La medular del Madrid mostró síntomas de debilidad, y Kroos no se escapa.

Luka Modric

6| Zidane lo sustituyó cuando el Madrid parecía más lanzado en busca del gol del empate. Sin duda fue un error, pero Modric hasta el momento tampoco había hecho grandes méritos. Sin embargo tener al croata en tu equipo siempre es un plus ya que en cualquier jugada individual, con la calidad que atesora, puede filtrar un pase o jugársela con un disparo que perfore las redes de Mestalla.

Casemiro

5| El Madrid lo echó en falta en los primeros compases del partido cuando el equipo estaba impreciso, con balones sueltos en la medular que recogían los jugadores del Valencia. El brasileño no estuvo ahí para sacar su guadaña y cortar los contragolpes del Valencia. Dio algún que otro cambio de orientación bueno que aportó verticalidad al equipo, pero no fue el Casemiro que en su día se ganó la confianza de Zidane para ser titular en el Real Madrid.

James Rodríguez

5| No aprovechó la oportunidad que le dio Zidane apostando por él antes que por Isco. El centrocampista colombiano se contagió con la parsimonia del resto del equipo, y se mantuvo al nivel de los demás. Intentó estar activo y colgó algún centro con el guante que tiene en su pierna izquierda pero ninguno generó especial peligro. Hizo buenas combinaciones con Cristiano pero no fue lo determinante que el madridismo esperaba. Lo intentó, pero no le salió. Un 5 para James.

Cristiano Ronaldo

7| El portugués está volviendo a ser protagonista en los partidos del Madrid. Cuando su equipo lo necesita ahí está para responder a base de tantos. Estuvo muy activo y se asoció en todas las jugadas de ataque. Lo intentó de todas las maneras posibles pero no pudo marcar otro (ya acumula quince esta temporada en Liga). Cuando el balón no quiere, no entra. Además se topó con un buen Diego Alves que le hizo la vida imposible. Sin duda el mejor del Madrid en Mestalla.

Karim Benzema

6| Presionó arriba e intentó marcar con algún que otro tiro lejano. Diego Alves le sacó una que estuvo a punto de convertirse en uno de los goles de la temporada pero la suerte tampoco acompañó. Intentó asociarse con Cristiano y Marcelo por la izquierda en multitud de ocasiones. Ha tenido actuaciones peores en lo que va de temporada.

Gareth Bale

SC| Entró por James en el sesenta pero no tuvo protagonismo. Aún es pronto para evaluarle, ya que acaba de salir de la lesión que le tuvo fuera de los terrenos de juego unos tres meses.

Nacho

SC| Jugó quince minutos, pero no hizo nada destacable. Cumplió sus tareas defensivas, pero en esos momentos el juego pasaba por el área del Valencia cuando el Madrid estaba en busca del gol del empate.

Lucas Vázquez

SC| Salió por Modric, un cambio que muchos no entendieron, y jugó al igual que Nacho quince minutos en los cuales intentó como siempre imprimir velocidad en la banda derecha. No fue determinante, y casi no generó peligro.