Butragueño: "El Real Madrid no mereció perder"

Butragueño en rueda de prensa. | FOTO: Dani Mullor - VAVEL

Instantes después de la derrota del Real Madrid en Mestalla por 2-1 el director de relaciones institucionales del conjunto blanco saltó a la palestra con el objetivo habitual de analizar lo acontecido en el choque, además de la actualidad deportiva que rodea al club merengue.

El mejor Valencia de la temporada

El ex jugador del Real Madrid no dudo en ensalzar el nivel mostrado por el conjunto ché: “Esperábamos el mejor Valencia y el partido no pude empezar peor con dos goles en los primeros nueve minutos".

"No estuvimos inspirados y dejamos pasar una gran oportunidad”

"No ha sido un partido sencillo. El 2-1 nos llevó al descanso con esperanza, aún quedaban 45 minutos y pensábamos que podíamos revertir la situación. El equipo lo intentó pero no ha podido ser, ha sido una pena porque era una buena oportunidad", destacó Butragueño.

Mazazo psicológico

El directivo restó importancia al golpe anímico sufrido por el equipo: “Somos el Real Madrid, estamos acostumbrados al presión y a todo. Jugadores con mucha experiencia, muchos títulos...". "Estamos tristes pero hay que pensar ya en el siguiente partido”, señaló con optimismo.

El Real Madrid va a por la Liga

"Hemos llevado todo el peso del partido, su defensa ha estado muy bien. Los dos últimos cabezazos de Bale, el posible penalti a Cristiano…"

El tropiezo de Mestalla no afecta a los planes blancos en el título liguero según Butragueño: “Todo depende de nosotros. Si seguimos firmes, no tenemos que pensar en los demás. A lo largo de la temporada se pueden dar partidos así, el equipo no ha merecido perder. Pero esto es un juego, hay que seguir”.

Calendario difícil

Butragueño tiene claro que el calendario no afectará al equipo por sus cualidades: “Es un calendario complicado. Pero el equipo tiene carácter, las circunstancias del juego hoy no nos han beneficiado. Pero hay que seguir y ahora sólo pensamos en el Villarreal”.