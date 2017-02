Google Plus

Casemiro: "Jugamos ochenta minutos concentrados, pero diez no" (Foto: VAVEL)

Algunos jugadores del Real Madrid han pasado por zona mixta al finalizar el encuentro ante el Valencia. El primero de los dos partidos aplazados que tiene el equipo blanco se ha saldado con la segunda derrota de la temporada en Liga, algo que ha dejado huella en los jugadores del Real Madrid.

Uno de esos jugadores ha sido Casemiro. El centrocampista no ha dudado en reconocer el dolor de la derrota en Mestalla: "Estamos enfadados, hemos perdido el partido en diez minutos, metieron dos goles y nos costó remontar, lo intentamos pero no tuvimos la suerte de otros días. Peleamos hasta el final".

El jugador hizo autocrítica reconociendo el mal arranque de su equipo: "Sabíamos que si salimos así nos iban a hacer daño, juegan bien. No salimos bien, nos marcaron dos goles en diez minutos y nos costó el partido. Jugamos ochenta minutos concentrados, pero diez no".

Casemiro añadió que el año pasado fue un año perfecto pero reconoció que “el rival nos estudia” aunque para él esto no sea una excusa y concluyó mostrando su enfado: “No podemos jugar como en los primeros diez minutos”.

A pesar de la derrota, el brasileño reconoce que esta es "una de las ligas más difíciles” y envía un mensaje de tranquilidad aunque espera aprender de los errores cometidos hoy. “Hay que estar tranquilo, seguimos líderes, que no vuelva a pasar. Seguimos trabajando para ser campeones".

El centrocampista no quiso entrar a valorar la actuación del árbitro. "El árbitro está para hacerlo lo mejor posible, se puede equivocar para los dos lados, no es una excusa. Hemos perdido y ya está”, añadió. Finalmente, resumió el partido con la que para él ha sido la clave de la derrota: “Diría que no hemos salido relajados, sino con falta de concentración. Concentración es la palabra clave".