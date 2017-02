Zidane: "Está clarísimo, perdimos el partido en 10 minutos". Fuente: Vavel.com

Zinedine Zidane compareció en sala de prensa tras la derrota del Real Madrid en Mestalla. El conjunto dirigido por el técnico francés no pudo anteponerse a los dos tempraneros tantos del conjunto ché. Zaza hizo el primero de volea hacia la escuadra de Keylor, inalcanzable para el costarricense. Tan solo tres minutos después llegó el segundo, que firmó Orellana tras una repetición de errores, en primer lugar Varane, en la cobertura y después, Keylor, en la salida. Cristiano Ronaldo recortó distancias al filo del descanso tras un gran cabezazo, para poner el 2-1 definitivo.

El francés comenzó su comparecencia hablando del mal inicio que tuvieron los blanc-os: “Está clarísimo, perdemos el partido en 10’. Entramos muy mal. Normalmente nuestra mayor virtud es entrar bien, pero hoy todo al revés. Nos meten dos goles, luego hicimos buenas cosas pero tarde. Tarde. En los diez primeros minutos no estuvimos muy listos ni atentos. Tenemos un partido el domingo y ahora a descansar y pensar en el próximo. Teníamos una buena ocasión para sumar. Ellos lo hicieron muy bien en 10’, luego se replegaron. Había posibilidad de sumar, pero ahora a pensar en el próximo partido”.

A Zidane le preguntaron por la solución que pondría al problema de encajar tan pronto, y luego tener que remontar, y si le preocupa esta situación: “No hacemos eso mucho, lo único es que en un partido importante como este… Era una buena ocasión para nosotros sumar, pero además no quiero decir nada del rival porque entran muy bien. Hicimos un buen juego. Nos han faltado muchas cosas hoy. No estoy preocupado. Estamos todos enfadados por los diez primeros minutos. Pero no hay excusas. En el fútbol la actitud es muy importante y los 10’ minutos primeros no fue correcto. No, son tres puntos. Había la posibilidad de sumar, por eso estamos todos enfadados porque cuando miras los 90’ había espacio para sumar. Ahora hay que descansar y pensar en el próximo partido. Será difícil hasta el final”.

En cuanto a los errores defensivos, el técnico del conjunto blanco dijo: "Sí, nos han condenado. Perdimos el partido en 10 minutos a pesar de que nosotros entramos bien con el balón, jugamos, tuvimos oportunidades, pero fallamos dos veces y nos marcaron dos goles. Luego tenemos 80 minutos para volver, lo hacemos pero nos han faltado muchas cosas. Había la oportunidad de sumar puntos y no lo hicimos y no hay remedio. Ellos se replegaron, jugaron juntos, nos superaron y ya está”.

También se le preguntó por lo que buscaba con los cambios realizados, con los que saltaron al terreno de juego: Bale, Nacho y Lucas Vázquez: “Buscaba cambiar el partido, jugando de otra manera. Cosas buenas hicimos, pero nos ha faltado esta lucidez en el último pase, en la última jugada. Ellos defendieron muy bien el balón arriba. Nos ha faltado lucidez”.

Con respecto a lo que le ha faltado al equipo en el partido ante los valencianistas, el francés comentó: “Varane se ha hecho daño, tenía molestias y lo cambiamos. Para explicar en detalles… En los diez primeros minutos nos ha faltado concentración sin balón, con Zaza que estaba siempre entre líneas y nos ha hecho daño. Muy abiertos unos de otro, malos controles y te meten ya en la mierda. Es el fútbol, esto es muy largo, hay que estar más atentos. Hicimos buenas cosas con el balón, nos ha faltado lucidez en el último pase”.

A la pregunta sobre el sufrimiento durante gran parte del partido por parte de los blancos, Zidane dijo: “Antes del partido sabía que esto no se va a acabar incluso si hubiésemos ganado. Sabemos que ahora es más difícil para nosotros. Hoy podían sumar sólo dos equipos, pero no cambia nada. Estamos por delante. Pero sí tenemos que pensar que sólo por estar en el campo no ganamos los partidos. En los minutos iniciales han faltado concentración, pero puede pasar. No buscamos excusas. Es así. Hay que pensar en descansar y pensar en el próximo partido”.

Para finalizar la comparecencia, el técnico del conjunto blanco analizó el posible efecto que podría tener esta derrota: “Espero que ninguno, estaremos siempre atentos. El fútbol te castiga si no estás atento. Tenemos que estar más listos y los diez minutos no estuvimos muy listos ni atentos. Espero ya el domingo. Teníamos una buena ocasión para sumar y no voy a criticar al Valencia, ellos lo hicieron bien 10 minutos y luego se replegaron. Enhorabuena al Valencia y pensar el próximo partido”.