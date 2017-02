Keylor Navas: "Cuando me dijeron que querían hacer una película mía me sorprendió"

Keylor Navas en Mestalla | Foto: Photo Silver (VAVEL)

El Real Madrid buscará el próximo fin de semana resarcirse de su derrota en Mestalla, después de disputar el partido que tenía aplazado por su participación en el Mundial de Clubes. Y lo hará desplazándose de nuevo hasta tierras valencianas, aunque en esta ocasión para visitar El Madrigal, sin duda otra prueba de fuego para los hombres de Zinedine Zidane, quienes buscan afianzarse en la primera posición de La Liga. En la primera vuelta, los amarillos fueron capaces de arrancar un punto de Concha Espina, iniciando así una racha de cuatro empates consecutivos que los blancos encadenaron ante equipos que casualmente compartían el color amarillo en sus vestimentas.

Entre tanto, el guardameta merengue, Keylor Navas, realizó unas declaraciones a través de su cuenta de Skype para presentar la que será su película, Hombre de fe, y que verá la luz a finales de año. El largometraje versa sobre tres de los pilares en la vida del cancerbero costarricense, la familia, el fútbol y la religión.

"Cuando me dijeron que querían hacer una película mía me sorprendió porque en realidad nunca te imaginas algo así. Es una bendición y estoy agradecido. Es una oportunidad de demostrar que con fe si se puede. Eso es lo más importante, que te puedes esforzar cada día", confesaba el portero madridista acerca de la película, mostrándose contento a la par que satisfecho por el hecho de poder llevar a cabo este proyecto.

Navas sobre su película: "Es una oportunidad de demostrar que con fe si se puede"

"Para mí eso era lo más importante porque mi vida ha sido muy bonita, pero también ha estado llena de obstáculos. Me he formado en la fe. Cuando tuve mi relación con Dios, él me tocó para que mi fe creciera. Siempre he creído en Dios, mucha gente se ha reído de mí, pero dios me ha llevado en su mano", declaraba un Keylor Navas que narraba algunas experiencias surgidas a raíz de sus creencias.