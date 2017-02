Menos BBC que nunca

Bale, Benzema y Cristiano. Imagen: Alejandro Mateos (VAVEL)

En el pasado encuentro ante el Valencia, se produjo en Mestalla uno de los hechos más esperados para Zidane y para todo el madridismo. Después de casi tres meses en los que Bale ha estado fuera por su lesión, se volvieron a encontrar en el terreno de juego los tres delanteros del conjunto blanco. Cristiano, Bale y Karim Benzema no jugaban juntos desde el pasado 19 de noviembre en el derbi del Vicente Calderón ante el Atlético.

Volvieron para intentar sacar adelante el partido que tanto se les había complicado, pero la entrada de Bale no causó el efecto que Zidane deseaba y el Madrid perdió el partido. No es más que otro síntoma de que la BBC no se encuentra en su mejor nivel ni mucho menos. Sin embargo, el técnico francés sigue con la idea de que los tres son innegociables en el once y que con ellos a su nivel, el equipo conseguirá los objetivos a final de temporada, aunque ahora mismo ese nivel esté lejos.

A estas alturas de la temporada en la campaña pasada, Bale, Benzema y Cristiano contaban con un total de 70 goles. Si los comparamos con los 43 que han anotado en esta temporada, vemos una diferencia de 27 goles, una cifra que afecta a cualquier equipo, incluso al Madrid, que ha sabido suplir esta baja forma de los tres de arriba con aportaciones goleadoras de otros jugadores de la plantilla: los once de Morata o los diez de James y Vázquez.

Que Bale haya estado fuera de los terrenos de juego casi tres meses podría valer como excusa si no tuviésemos los datos de promedio goleador por partido, y es que la BBC promedia 0,56 tantos por partido esta temporada, comparado con los 0,96 de la temporada pasada. Y otro dato más, no marcan los tres en el mismo partido desde la jornada 33 de la pasada campaña.

El equipo se va a introducir en la fase clave del calendario, y aunque prácticamente todos los jugadores de la plantilla hayan aportado goles, el Real Madrid necesita que vuelva la mejor versión de la BBC, empezando por el partido de este domingo ante el Villarreal, donde todo indica que Zidane los alineará de inicio.