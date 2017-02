Cristiano, mejor fuera de casa

Google Plus

Foto: VAVEL

Normalmente, los futbolistas, y sobre todo los delanteros, se sienten más a gusto jugando en su feudo ante sus aficionados, que haciéndolo fuera de casa con la presión que eso conlleva. Y es que todo es diferente con la disposición de visitante como partida. Los estadios se convierten en una olla a punto de explotar, y tan solo algunos elegidos son los capaces de enmudecer tal recinto. Entre esos futbolistas, destaca, cómo no, Cristiano Ronaldo. El delantero del Real Madrid no está firmando su mejor temporada en cuanto a números respecta, pero su nivel fuera del Bernabéu no deja indiferente a nadie y eso los datos se han encargado de reafirmarlo.

10 goles lleva ya el de Madeira entre todas las veces que ha viajado por los campos de La Liga, logrando el que para muchos ha sido su mejor partido esta temporada en el Vicente Calderón, con un hat-trick que resolvió el derbi madrileño y que ratificó al Real Madrid en la primera posición de la tabla. El portugués es, con diferencia, el jugador más efectivo en este aspecto y lidera dicha clasificación por delante de Benzema (3 goles), Isco (3), Bale (2) y Asensio (2). Además, este curso ha visto puerta como visitante una vez en la Champions League y otra en la Copa del Rey.

Si hay algo que realza la carrera de Cristiano en Chamartín, son sus números bajo la camiseta blanca. Hace poco, el astro luso se convirtió en el jugador con el mayor número de asistencias en la historia de la UEFA Champions League, y ahora, con muchos partidos por delante, está muy cerca de igualar aquella cifra de trece tantos fuera de casa en el campeonato doméstico que consiguió el año pasado. Lejos quedan ya las temporadas de 2011/12 y 2014/15, donde consiguió la friolera de 23 goles como visitante. Varias jornadas por delante y 13 dianas de diferencia. Si alguien puede superarlo, ese es Cristiano. De eso no hay duda.