Zidane: "Isco y Morata seguro que se merecen más minutos". Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

Zinedine Zidane valoró en rueda de prensa la trabajada victoria conseguida por su equipo que les mantiene en lo más alto de la clasificación por delante del Barcelona y Sevilla.

El técnico del Real Madrid considera que rectificó a tiempo para sufragar los errores que estaba cometiendo su equipo: "Con el 2-0 tienes que cambiar algo. Lo hicimos y nos salió bien. Hicimos un cambio ofensivo y jugamos más en campo contrario". Zidane ya había avisado días antes del complicado encuentro que iban a tener en el estadio La Cerámica pero consideró que los cambios surtieron el efecto deseado y llegó una remontada más del club blanco: "Sabíamos que nos medíamos a un buen equipo y que en casa lo hace fenomenal. Teníamos que tener paciencia y con los cambios cambiamos el partido. Era importante sumar los tres puntos y seguir líderes".

El entrenador del equipo blanco sigue valorando por igual a todos los jugadores de la plantilla. Para él, las rotaciones seguirán siendo vitales y todos los jugadores tendrán sus minutos de juego para ayudar al equipo: "Isco y Morata seguro que se merecen más minutos. Lo hicieron muy bien y cambiaron el partido. Vamos a necesitar a todos los jugadores seguro. A Morata le dije dos o tres cosas tácticas, que tenía que estar en zona de remate y con Bruno en el medio a nivel defensivo. Marcó un gol y estamos todos contentos".

No quiso entrar en polémicas sobre la jugada del penalti, Zidane se fio de lo que le habían dicho sus jugadores: "Los jugadores dijeron que era mano", pero añadió: "Donde estaba yo no lo vi y nunca me voy a meter en decisiones arbitrales. Lo pitó y ya está".

El marsellés resumió el partido con el buen juego de la segunda parte y con la importancia de los tres puntos conseguidos para seguir con la ventaja sobre unos rivales que esperaban un nuevo tropiezo blanco que le diera emoción a la Liga: "Estuvimos mucho mejor en la segunda mitad que en la primera. Llegamos más a zona de remate y al final conseguimos tres importantes puntos ante un rival que te podía poner en dificultades. Estamos contentos por los tres puntos ante un gran rival".

Zidane ha finalizado la rueda de prensa restando importancia a las molestias con las que salía del campo Gareth Bale: "Gareth tiene un golpe, no parece que sea nada más", concluyó el francés.