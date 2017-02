Salvaron el barco, hundieron al Submarino

Google Plus

El Madrid viajó a Villarreal en búsqueda de tres puntos de la mano de su once de gala. Esa alineación titular no se presentaba hace casi nueve meses, desde la final de la Champions League en Milán. Esto levantó expectativas y se esperaba que la BBC figurara. Peligraba su liderato, después de la victoria del Barcelona más temprano ante el Atlético de Madrid, pero los merengues no tenían a un rival sencillo en enfrente.

Partido denso

Los primeros minutos del encuentro fueron tranquilos para los dos equipos, parecía que se estaban tomando la medida mutuamente, con algo más de manejo del balón por parte del Villarreal. Ninguno atacó de forma clara hasta el minuto 10, cuando Keylor Navas tuvo que intervenir tras un disparo de Mario, el arquero envió el balón al tiro de esquina y esto fue una pequeña muestra de lo que ofrecería el Submarino más adelante en el partido.

Una vez los locales se aventuraron a la ofensiva, al parecer esto fue la alarma para que el Madrid intentar ser más profundo. Uno de los mejores jugadores blancos fue Luka Modric, el croata se mostró más ofensivo de lo normal, de hecho su posicionamiento en el campo estuvo en varios momentos más arriba de lo acostumbrado.

El Madrid osciló entre un 4-4-2, con Cristiano y Benzema como delanteros punta, aunque en otras ocasiones cambiaron al conocido 4-3-3 con la BBC adelante. Precisamente, el tercer integrante de esa delantera, Garteh Bale, acompañó a Modric en los mejores movimientos e intenciones ofensivas del partido, siendo los más destacado de la primera parte.

A lo largo del encuentro el Madrid se encontró con un problema ya familiar y es la incapacidad de seguir los ataques más allá de los ¾ de cancha. No lograban penetrar la doble línea de cuatro planteada por el Villarreal y la falta de finalización efectiva no ayudaba al conjunto merengue.

La ocasión más clara para el Real fue el centro de Marcelo y posterior intento de cabezazo de Karim Benzema, que de hecho golpeo al balón con el hombro. Esto lo pudo atajar Asenjo, aunque le costó una lesión.

Alrededor del minuto 25 el Villarreal encontró el punto más vulnerable del Madrid, la banda izquierda de Marcelo. Castillejo encontró en varias oportunidades espacios a la espalda del brasileño, una de las más importantes en el minuto 28 cuando le ganó el espacio a Marcelo, supero a Ramos y posteriormente Dos Santos con el balón disparó al arco. En los siguientes minutos la defensa del Madrid se vio desorganizada, confundida y asediada por los ataques de equipo local.

Este ritmo impuesto por el Villarreal solo se aplacó con el cambio forzado de su arquero, pero eso no impidió a que Castillejo siguiera haciendo de las suyas por su banda. De todas maneras la primera parte terminó con empate 0-0 y con la balanza más inclinada al lado del Submarino.

Quince minutos de eventos desafortunados

Al regreso del descanso el Madrid quiso, al menos en la primera jugada, buscar atacar más y tras una buena jugada de Bale por derecha Benzema tuvo la oportunidad de buscar el gol pero su disparo fue muy débil. Desde ese momento se vio como las fichas del dominó blanco se derrumbaban unas tras otras. No había claridad ni para atacar y menos para defender. Ya en el minuto 50 llegó el primer gol de partido y de Villarreal. En esta acción nuevamente se vio involucrado Castillejo quien bajó el balón en el área después de un centro y el balón fue pateado por Trigueros que puso el 1-0.

Tan solo cinco minutos después Bruno Soriano se encontró con todo el espacio posible en el medio del campo y le dio una asistencia perfecta a Bakambu que ponía el 2-0 y le quietaba el liderato al Madrid. Esto motivo a que Zidane hiciera un cambio crucial y ahí vino el cambio.

De la noche al día

En el minuto 58 Isco entró en reemplazo de Casemiro, quien no había tenido una buena noche. Esta sustitución puso nerviosos a algunos ya que se perdía una ficha de recuperación en una defensa que había estado en apuros casi todo el partido, pero el malagueño fue una de las claves para un cambio drástico en el desempeño del Madrid.

El conjunto merengue se comenzó a acercar al arco rival con más claridad y contundencia, un disparo de Cristiano que se estrella contra el palo fue la advertencia y poco tiempo después el Madrid descontó. Isco recuperó un rebote al borde del área, asistió a Carvajal, que centró para Bale que remató de cabeza y ayudó a resucitar al agonizante Madrid.

Desde este momento Villarreal se diluyó, el trabajo elaborado durante 60 minutos desapareció y el Real comenzó a asediar el campo rival. Posteriormente, Kroos intentó un disparo de fuera del área, el cual fue bloqueado por un rival y que luego chocó con la mano de Bruno, Gil Manzano decretó penalti y Cristiano lo marcó.

Empate y el Madrid ya iba enfilado a la remontada definitiva.

Benzema se retiró del campo y en su reemplazó ingresó Morata quien en el minuto 83 marcó el 2-3 después de un quite de Isco que inició una secuencia con Kroos, Cristiano, Marcelo, centro y gol de Álvaro. Y precisamente el mismo tuvo la oportunidad de alargar el marcador ya en el 93 despues de una nueva conexión entre Isco y Carvajal, pero no lo logró.

El Madrid sacó de su nombre, casta y su conocida característica de luchar hasta el último minuto para remontar el partido. Tuvo la resistencia física y mental y el carácter para imponerse ante la situación tan adversa que le presentó un rival sólido como el Villarreal. Tal vez la idea de que su liderato estuviese en peligro era la motivación más grande para intentarlo todo y así conseguir los tres puntos que los vuelen a dejar a uno sobre el Barcelona.