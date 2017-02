Sergio Ramos: "¿Piqué? Me sorprendería si esos mensajes los pusiese Messi"

Google Plus

Sergio Ramos durante un partido. | Foto: Dani Mullor - VAVEL

El Real Madrid disputó ayer el partido que cerraba la vigesimocuarta jornada de la Liga Santander, partido que se les complicó, ya que el Villarreal inició muy fuerte y con ganas de alzarse con la victoria en el Estadio de la Cerámica, de hecho en la segunda parte consiguió adelantarse en el marcador por mediación de Manu Trigueros en el minuto 50 de partido, en el 56’ Bakambu ponía el dos a cero y la alegría llegaba a las gradas del antiguo El Madrigal.

A pesar de que el conjunto de Fran Escribá mandaba por dos a cero en el minuto sesenta y que parecía que el Real Madrid sucumbiría en la Comunidad Valencia por segundo partido consecutivo, los de Zidane se levantaron y consiguieron en menos de treinta minutos dar la vuelta al marcador.

Sergio Ramos. | Foto: Juan Ignacio Lechuga - VAVEL

Tras el partido compareció en zona mixta el capitán blanco, Sergio Ramos que habló sobre el encuentro en general que fue complicado: "Sabíamos que no iba a ser fácil. Nuestra reacción ha sido buena, hemos ido a por los tres puntos, a mantener el liderato". Y sobre la primera parte en particular donde los blancos no estuvieron a la altura: "Ahora debemos sacar conclusiones de la primera parte, aunque en la segunda ha habido más control del juego y hemos creado ocasiones. El resultado ha sido justo".

Un triunfo que finalmente consiguió el Madrid pese a las dificultades y que tras la derrota en Valencia y la victoria del Barça en el Vicente Calderón se antojaba como clave: "Los tres puntos de hoy eran vitales, a nivel anímico venía bien para coger confianza de cara a lo que nos viene ahora, jugar fuera y de cara a la Champions. El Barça viene apretando y teníamos claro que hoy había que mantener esa diferencia de puntos y lo hemos conseguido".

"Siempre digo lo mismo, los árbitros ni nos dan ni nos quitan con decisiones premeditadas"

La polémica arbitral no faltó en el partido, sobre todo ante las continuas quejas de los jugadores del Villarreal que no se fueron satisfechos con la actuación de Gil Manzano, reclamando especialmente que la mano de Bruno Soriano que provocó el penalti que Cristiano Ronaldo convirtió en el 2-2 era involuntaria: "Es más, intentan ser justos y a veces nos dan o nos quitan. Hoy nos habrán dado cosas a favor y también nos habrán quitado. Pero no es el tema, porque yo creo que hoy ha ganado el mejor equipo. Ellos han sido mejores en el primer tiempo, nosotros en el segundo hemos sido superiores".

También le dio tiempo a Ramos de hablar del continuo lio que se trae con Gerard Piqué y responder a un tweet del central catalán en el protestaba por la actuación arbitral en el Estadio de la Cerámica: "Me sorprendería si el tuit lo pone Messi, de Piqué nada. Que cada uno barra su parcela, nosotros a lo nuestro y a seguir mejorando y ganar de la mejor manera jugando al fútbol".

"Este año pinta que se va a decidir en la última jornada"

El capitán blanco cree que este año estaremos en vilo hasta junio para conocer al campeón del campeonato liguero: "El que piense que ellos van a tirar la toalla o que vamos a ganar la liga con 10 partidos de diferencia no sabe de esto. Este año pinta que se va a decidir en la última jornada. Hoy día la diferencia es mínima y cualquier equipo da la cara".

También el futbolista nacido en camas hace 30 años tuvo palabras de felicitación para sus compañeros Isco y Morata que rondaban muchos rumores sobre su futuro lejos del Bernabéu pero que ante el Villarreal tuvieron una destacada actuación: "Hay que felicitar tanto a Isco como a Morata. Entraron como tienen que entrar, a sumar y a aportar. Aunque tengan menos minutos esa es la mentalidad y la respuesta a este gran club".

Por último Sergio Ramos dejó un comentario de apoyo a su tocayo Sergio Asenjo portero del Villarreal y actual Zamora de la competición (portero menos goleado) que se volvió a romper el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por cuarta vez en su carrera: "Es una muy mala noticia. Un compañero que ha sufrido lesiones muy graves y ojala que no sufra ninguna mas".