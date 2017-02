Villarreal - Real Madrid: puntuaciones del Real Madrid, jornada 24 de La Liga. Fuente: Vavel.com

El Real Madrid lo volvió a hacer. Saltó al terreno de Juego con menos intensidad de la necesaria para medirse a un rival como el Villarreal, y lo acabaron pagando. El conjunto local hizo el 1-0 por mediación de Trigueros, tras un mal despeje de Marcelo. Tan solo seis minutos más tarde, Bakambu tras un gran pase de Bruno, una mala cobertura de Sergio Ramos y una gran definición del delantero del Villarreal. En el minuto 64, Carvajal puso un precioso centro que Bale cabeceó al fondo de la portería de Andrés. En el minuto 71, llegó la polémica con una mano de Bruno en el área, y el consiguiente penalti. Cristiano Ronaldo lo transformó y puso las tablas en el electrónico. A siete minutos del final, Morata mandó a la red el centro de Marcelo desde la izquierda.

Zinedine Zidane

7 | El francés acertó con los cambios que le dieron ayudaron a la remontada del conjunto blanco. Le ganó la batalla táctica a su homólogo en el banquillo del Villarreal.

Keylor Navas

6 | El costarricense mostró sus reflejos durante los primeros minutos del encuentro con una buena intervención. En el segundo tanto del Villarreal pudo hacer algo más. Durante la segunda mitad no tuvo prácticamente trabajo.

Carvajal

6 | El canterano no estuvo muy presente en el partido durante los primeros 45 minutos. En la segunda mitad fue en línea ascendente y puso un centro medido que cabeceó Bale para recortar distancias en el marcador.

Sergio Ramos

5 | El capitán no tuvo su mejor día. Samu Castillejo le dio la noche. En el segundo tanto del Villarreal, rompió la línea del fuera de juego y habilitó a Bakambu que se quedó solo.

Pepe

7 | El central volvía a la titularidad, y lo hizo de la mejor manera. Fue el más seguro de la zaga madridista, estuvo muy por encima de sus compañeros en defensa. No se notó para nada el tiempo de inactividad.

Marcelo

5| El brasileño sufrió con las ofensivas del Villarreal. La mayoría de las jugadas de peligro llegaron por su banda. En el primer tanto del conjunto local hizo de asistente a Trigueros, tras un mal despeje. Pudo mostrar su potencial ofensivo en la segunda mitad, ya que el conjunto local se echó atrás con el 2-0. De sus botas salió el centro que le dio a los blancos la victoria.

Casemiro

5 | No estuvo a su mejor nivel, y el equipo lo notó. También sufrió con las llegadas del conjunto local por la izquierda, ya que jugó por delante de Marcelo. Se marchó en el minuto 58.

Modric

5 | El croata lo pasó mal durante la primera mitad en la que no pudo hacer su juego, debido a las sucesivas 'contras' del Villarreal. A pesar de eso fue el mejor en el centro del campo.

Kroos

5 | Invisible durante los primeros 45 minutos. No fue el que acostumbra en ataque. Se incorporó a labores defensivas. Provocó el penalti con un disparo desde fuera de área que golpeó en la mano de Bruno Soriano.

Gareth Bale

6 | El galés volvía a la titularidad tres meses después de su lesión. Al igual que todo el equipo, estuvo desaparecido durante la primera mitad. Marcó el primer tanto del conjunto blanco con un magnífico cabezazo.

Benzema

4 | El francés volvió a fallar goles cantados, y sigue aumentando el descontento de la afición madridista. El delantero desesperó a sus compañeros con la cantidad de ocasiones falladas. Fue sustituido en el minuto 76.

Cristiano Ronaldo

7 | Al igual que todo el Real Madrid, no apareció en la primera parte. El luso no faltó a su cita con el gol, esta vez desde los once metros. Gol que sirvió para empatar el encuentro y creer un poco más en la remontada. No bajó los brazos en ningún momento.

Isco

6 | Entró al campo en el minuto 58 para cambiar la imagen de los blancos en el encuentro y lo consiguió. Fue el Isco que hacía tiempo que no se veía. Autor del robo de balón en el tercer tanto del conjunto blanco.

Lucas Vázquez

SC | Saltó al terreno de juego en el minuto 88, con el partido resuelto. A penas tuvo tiempo.

Árbitro: Gil Manzano

6 | El colegiado no tuvo mucho trabajo durante gran parte del encuentro. En los minutos finales se complicó el encuentro, y se reclamó un penalti en cada área. Tuvo que sacar alguna amarilla más de la cuenta debido a las protestas.