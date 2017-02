Las Palmas atraviesa su peor momento: cuatro derrotas consecutivas

Google Plus

El equipo tras una de sus derrotas. Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

La euforia amarilla empezó a desvanecerse hace cuatro jornadas. Hasta ese momento solo llegaban buenas noticias a la isla: comenzaban a formar parte del equipo dos grandes jugadores como Jesé Rodríguez y Alen Halilovic, y estaban a cuatro puntos de la séptima posición (con la que accederían a puestos europeos si el Barcelona ganase la Copa del Rey). Los canarios no tenían motivos para pensar que esto iba a cambiar de manera tan drástica, el optimismo existía en grandes cantidades.

Pero algo ha hecho que esta ilusión de la afición por su equipo, que el tener 'Europa' en la cabeza, se vaya de un momento a otro. En cuatro jornadas de Liga, han visto cuatro derrotas a causa de la falta de puntería (y tal vez también de suerte), y los errores en defensa. Esta está siendo la peor racha de Quique Setién desde que empezó como técnico de la Unión Deportiva Las Palmas.

Todo empezó frente al Granada, quienes ganaron con un gol desde fuera del área tras una pérdida de balón de los canarios en su propio campo. La siguiente jornada llegó el Sevilla. En este partido bastó con que Sergio Rico sacase desde su portería, que el balón terminase en las botas de Correa y que éste en un uno contra uno frente a Varas encajase un gol. De Málaga tampoco se llevaron los tres puntos, pero si un gol (el único que ha marcado el conjunto de Quique en estas cuatro jornadas perdiendo), aunque no sirvió de mucho tras una vaselina de Fornals y una mala posición de la defensa que aprovechó Carles para hacer el segundo gol. Por último se enfrentaron el pasado viernes a la Real Sociedad, quienes encajaron gracias a un regalo de Javi Varas para que Xabi Prieto pusiera el único tanto del electrónico.

La falta de gol también es algo que preocupa al equipo canario. Tan solo han anotado un gol en estos cuatro partidos, y lo hizo Mauricio Lemos de falta directa. Hélder Lopes reconoció a los medios que la racha de resultados no es buena y el equipo está ''un poco triste'' por ello, pero que en el vestuario no hay excesiva preocupación porque están ''jugando bien y generando ocasiones de gol''. Como dice Lopes, a pesar de todo el arsenal que tiene Las Palmas con jugadores como Jesé Rodríguez, Prince Boateng, Jonathan Viera, Halilovic, Tana... las ocasiones que han habido las han fallado.

En comparación con las primeras doce jornadas que había realizado Las Palmas, con 21 goles en total, en los últimos doce partidos de Liga tan solo han conseguido encajar once. En cuanto a los puntos, consiguió en esta primera parte 16 y en las últimas jornadas cuatro menos. Aunque los resultados son muy negativos, no ponen en riesgo (de momento) su permanencia en Primera División, pero si que les aleja casi definitivamente del 'sueño europeo', ya que el sexto puesto está a once puntos del conjunto canario.

El miércoles tratarán de recortar distancias en el estadio Santiago Bernabéu, en la vigésima quinta jornada de La Liga Santander.