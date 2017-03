Google Plus

Real Madrid - Las Palmas: puntuaciones del Real Madrid, jornada 25 de La Liga.

​La épica no siempre es suficiente. El Real Madrid se dejó dos puntos en el Santiago Bernabéu aunque la sensación fue de que se ganó uno, ya que a falta de pocos minutos para el final del partido perdía por dos goles. Al final, la famosa épica y el "factor Ronaldo" terminaron por darle al Real Madrid un empate que no es suficiente para mantener la posición de líder en la tabla. El equipo no jugó su mejor partido y la autoexpulsión de Bale terminó pesando demasiado sobre un Real Madrid al que le está costando ser dominador en los últimos encuentros.

Zinedine Zidane

5| En algo debe fallar el técnico para que el Real Madrid siempre necesite remontar para sacar algo positivo de los partidos. Los cambios le dieron la pegada y el carácter ofensivo suficiente al equipo dejando solamente a Kroos en el centro del campo.

Keylor Navas

3 | Hizo alguna buena parada, pero el primer gol entra por su palo y falla en la salida del tercero. Casi para el penalti de Jonathan Viera, pero volvió a cuajar una actuación insuficiente para la portería del Real Madrid.

Carvajal

5 | Correcto. No se prodigó especialmente en ataque, en parte por la inferioridad numérica, pero estuvo bien en su duelo personal con Jesé Rodríguez hasta que el canario cambió de posición a delantero centro.

Sergio Ramos

​6 | Hizo un buen partido e incluso sacó un balón de la línea en la primera parte, aunque también provocó el penalti del segundo gol, que a la postre sería importante.

Nacho

5| Estuvo correcto en su labor defensiva y ayudó sin cometer errores en la salida de balón. Poco que reprocharle hoy al canterano del Real Madrid, aunque dejó muchos espacios atrás cuando el equipo se quedó con diez.

Marcelo

5| No fue su mejor partido. Solamente pisó posiciones peligrosas en un par de ocasiones y le ganan la espalda en el gol de Kevin Prince Boateng. Más allá de eso, partido aceptable del brasileño.

​Kovacic

​6 | Muy participativo y con personalidad para pedir el balón y conducirlo cuando el equipo necesitaba avanzar. Además, dio una fantástica asistencia a Isco en el primer gol del partido.

Isco

​7 | Volvió a ser uno de los mejores mientras estuvo en el campo y además abrió el marcador antes de cumplirse el primer cuarto de hora. Fue sustituido en la segunda parte cando el Real Madrid necesitaba más pegada.

Kroos

​7 | Fue el que condujo el juego del Real Madrid y le dio algo de velocidad a la circulación blanca con algunos desplazamientos largos cuando el juego del equipo se atascó. Con los cambios se quedó prácticamente solo en el centro del campo y supo aún así controlarlo con balón él solo.

Gareth Bale

​4 | Su primera parte fue buena, poniendo buenos centros y con alguna internada peligrosa por banda, pero se autoexpulsó y le acabó pesando demasiado al equipo.

Morata

6 | Generó mucho peligro y le anularon hasta tres goles, uno de ellos de forma injusta. Acabó desesperado y sin marcar, pero aportó lo que pudo al ataque blanco.

Cristiano Ronaldo

7 | Sigue sin aparecer en la elaboración del juego y de las jugadas de ataque, pero también sigue siendo decisivo en los momentos críticos. Cuando el equipo necesita goles, él está siempre ahí.

James

6 | Entró junto a Benzema en la segunda parte para aportarle pegada al equipo. Lo intentó en un par de ocasiones y terminó dándole la asistencia del 3-3 a Cristiano Ronaldo.

Lucas Vázquez

​5 | Salió también en la segunda parte y tuvo alguna ocasión, pero no llegó a revolucionar el encuentro como Zidane seguramente pretendía.

Benzema

​4 | Volvió a fallar en los momentos en los que su equipo más necesitaba que su delantero decidiera. Tuvo dos ocasiones claras y se perdieron las dos.