Marcelo: "Debemos mejorar muchas cosas y seguiremos dando lacara siempre"

El Real Madrid volvió a jugar en la cuerda floja. El equipo blanco empató in extremis el partido ante Las Palmas y pierde el liderato de Primera División en beneficio del Barcelona que con su victoria ante el Sporting vuelve a estar en lo alto de la tabla, posición que no ocupaba desde hace dieciséis jornadas. El equipo madridista deberá hacer uso del comodín que le queda en Vigo con el partido aplazado por el temporal para recuperar el primer puesto de la tabla.

Al finalizar el encuentro Marcelo atendió a los micrófonos de Movistar+ Partidazo indicando que el partido volvía a ser otra vez difícil. El brasileño en modo crítico resumió el encuentro añadiendo que tendrán que cambiar cosas para volver a la senda del triunfo: "Debemos mejorar muchas cosas y seguiremos dando la cara siempre”.

El defensa blanco confesó que antes de los partidos: “Hablamos de hacer cosas que luego no hacemos y pasa lo que está pasando”. El jugador al igual que el resto de la plantilla son conscientes de las dificultades que se han presentado en los dos últimos partidos cuando en ambas ocasiones han tenido que remontar el encuentro en apenas veinte minutos: "Las Palmas tiene buenos jugadores y al final hemos sacado el empate la verdad que no sé cómo. Con la ayuda de todos los jugadores. Así, la verdad es que es muy difícil", declaró el lateral.

Gareth Bale fue expulsado en los primeros minutos de la segunda parte. El galés, que nunca había sido expulsado siendo jugador blanco, provocó dos acciones a Viera en las que el árbitro no dudó en sacarle la doble tarjeta. Marcelo confesó no querer darle consejos al compañero indicando que cada jugador es responsable de justificar sus actos en el terreno de juego: "No soy yo el que tiene que dar un tirón de orejas a Bale. Yo se lo doy a mis hijos. Bale tiene la edad suficiente para saber si lo ha hecho bien o no".