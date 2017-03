Keylor Navas: "El resultado invita a trabajar más"

Keylor Navas realizando ejercicios de calentamiento | Foto: Photo Silver (VAVEL)

El Real Madrid logró rescatar un punto frente a la UD Las Palmas después de que los grancanarios lograsen ponerse con una ventaja de dos goles en el marcador. La expulsión de Gareth Bale tras una jugada con Jonathan Viera cambió por completo el encuentro para los locales, que encajaron casi de inmediato los dos tantos que ponían a los de Qique Setién con 1-3 en el luminoso; otras dos dianas, obras de Cristiano Ronaldo, una desde los once metros y la otra con un certero cabezazo a la salida de un córner, llevaron de nuevo la igualdad al encuentro. Otro de los protagonistas del choque fue Keylor Navas, quien tuvo ciertos fallos, uno de ellos desembocó en el 1-3 marcado por Kevin Prince Boateng, pero también realizó paradas de mérito frente a un principal protagonista, su excompañero Jesé Rodríguez.

Cristiano Ronaldo consiguió anotar los dos goles que permitieron a los blancos empatar a la UD Las Palmas

"El resultado invita a trabajar más, tenemos que esforzarnos no ha terminado la liga todavía. Queda mucho por delante, mucha gente va a querer que estemos mal. Somos un grupo y lo vamos a demostrar. Hay momentos buenos y momentos malos, los últimos partidos no han sido nuestros mejores momentos. Queda el tramo final de La Liga y de la Champions, estamos vivos y los buenos momentos llegarán", aseguraba confiado el guardameta madridista al término del encuentro.

Sobre los pitos recibidos por parte de los aficionados que se dieron cita en el feudo merengue, el cancerbero costarricense apuntaba: "No es la primera vez que me pita el Bernabéu, puedo cambiar esta situación y que la afición confíe en mí. La gente es libre de opinar lo que quiero y yo lo respeto. Voy a trabajar para cambiar esos pitos por aplausos. Soy consciente de cuando cometo un error, no me escondo. Hoy tuve cuatro intervenciones y en una me equivoqué. Como se dice en mi país: «A las balas hay que ponerle el pecho»".

Keylor Navas se mostró seguro cuando le preguntaron sobre su continuidad en el equipo de Concha Espina, y no tuvo reparo en hacer cierta autocrítica. "Nunca he visto que la afición decida qué jugador sigue o no en el equipo, yo sé que tengo que mejorar, pero estoy tranquilo. El que está aquí ahora soy yo, voy a defender a muerte mi posición. Vamos a ganar títulos y cuando se ganan títulos la gente está feliz. Estoy tranquilo", concluía su comparecencia ante los medios el meta madridista.