Gareth Bale: "No creo que fuera roja".

Gareth Bale recibe incrédulo la tarjeta roja ante la UD Las Palmas. ImageN: Daniel Nieto (VAVEL)

El Real Madrid se deja dos puntos de oro en su lucha por el liderato liguero. El equipo blanco comenzó ganando con un gol de Isco, que volvía a la titularidad, pero Tana no tardaría en establecer de nuevo las tablas en el marcador. 15 minutos después de volver el descanso el equipo canario ya mandaba en el marcador con una renta de dos goles, que fueron igualados por el Real Madrid en el último suspiro. Los goles de Jonathan Viera y Kevin-Prince Boateng se produjeron poco después de que los madridistas se quedaran con diez jugadores, tras la expulsión de Gareth Bale. El galés, que prácticamente acaba de regresar de su lesión, vio dos cartulinas amarillas en cuestión de 30 segundos: la primera por una tarascada a Viera y la segunda, por empujar al mismo después de encararse. Fernandez Borbalán no lo dudó y mostró la tarjeta roja al extremo madridista, que se perderá el próximo partido ante el Eibar en Ipurúa.

Tras finalizar el encuentro, Gareth Bale no se escondió y habló para Real Madrid TV sobre la expulsión y los encuentros que le restan al equipo hasta final de temporada. El 'expreso' de Cardiff mostró su descontento sobre la decisión arbitral: "No creo que sea roja. La amarilla me la saca por la falta y luego, Viera me empuja a mí y luego yo a él, por lo que no creo que sea roja". Pese a que bajo su opinión la expulsión es injusta, Bale asume que ha cometido un error y no duda en pedir perdón a "compañeros y entrenador".

" Aun así, quiero pedirle perdón a mis compañeros y a mi entrenador".

Además del partido, el extremo galés comentó el calendario que contrae el equipo blanco y los escollos que pueden aparecer en el camino por las dos competiciones por las que lucha. Sobre el futuro más cercano, explicó que se trata de "un calendario difícil", puesto que el Real Madrid se medirá al Eibar y tan sólo dos días después viajará a Napoli por la disputa de una plaza en los cuartos de final de la Liga de Campeones.