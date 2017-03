Google Plus

El descontrol engulle al Madrid. Montaje: Alberto Rodríguez (VAVEL)

El Real Madrid necesitaba ganar pues la victoria del Barcelona frente al Sporting le hacía perder el liderato de no lograr los tres puntos.

Un inicio prometedor

Fruto de esta necesidad empezó fuerte el equipo de Zidane: posesión y ataques profundos que desembocaron en el primer gol, anulado a Morata por fuera de juego tras un gran centro de Bale.

Todo parecía ir por el camino deseado por el equipo blanco que, exceptuando alguna salida rápida del equipo de Setién, continuaba con el control del balón hasta que un genial pase de Kovačić en profundidad era aprovechado por Isco para batir a Javi Varas de tiro raso y ajustado al palo izquierdo de la portería de la UD Las Palmas.

Le salían las cosas al conjunto de Zidane hasta ese momento pero, ya sea por relajación, por físico o por empuje y decisión de Las Palmas, a partir del gol de Isco todo empezó a torcerse.

Una alegría efímera

Poco le iba a durar la felicidad a los aficionados blancos pues tras una larga posesión del equipo canario Tana ponía el 1-1 ,desde dentro del área y tras marcharse con suma facilidad de Sergio Ramos, con un disparo fuerte y alto que se colaba por el palo corto de la portería protegida por Keylor Navas, que desde luego no tuvo su noche. Era el principio de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre el estadio Santiago Bernabéu.

A partir de aquí no existió el Madrid y el equipo dirigido por Quique Setién se instaló una y otra vez en campo contrario del Madrid. Dirigidos por Roque Mesa, que sacaba el balón de una manera magistral y que era secundado por sus compañeros del centro del campo, la UD Las Palmas logró desarbolar una y otra vez el centro del campo madridista con una facilidad insultante y si no se puso por delante antes del descanso fue por la mala toma de decisiones en la zona decisiva. El desastre merengue era cuestión de tiempo.

Locura decisiva

Arrancó, de nuevo, bien el Madrid, llegando al área, presionando arriba para forzar el error de la zaga canaria. Sin suerte.

Y en una de las primeras veces que pudo salir Las Palmas, de la mano de un Jonathan Viera excelso, Bale cometió un acto de irracionalidad más propio de un chaval problemático que de un futbolista ya consagrado.

Tras una conducción precisa y elegante de Viera el galés le propinó dos patadas y un empujón desmedido, que acabó por inclinar la balanza hacia la tarjeta roja. El Madrid se quedó con diez y los insulares los iban a aprovechar. Tras un corto arrebato de fútbol del equipo blanco, empujado por una afición entonces sí metida en el partido por una expulsión que consideraba injusta, Las Palmas volvió al dominio.

El centro del campo del Madrid era terriblemente endeble: Kroos, superado físicamente, Kovačić no llegaba las ayudas e Isco estaba sin fuelle.

Llegaba fácil Las Palmas y en un disparo desde el pico derecho del área Ramos, muy por debajo de su nivel, hacía penalti. No paró Keylor. Gol de Viera, que redondeaba su partido.

El punto de inflexión

El Madrid seguía partido y un balón largo a la espalda de una defensa, ya compuesta solo por Marcelo, acababa en gol de Boateng tras una mala salida del portero costarricense.

Y fue entonces cuando cambió el Madrid. Empezó a jugar y a poner la intensidad que se le supone a un equipo campeón. Llegaban las ocasiones, una tras otra, pero no se aprovechaban. Entraron Benzema, Lucas y James por Morata, al que se le resistió el gol tras sendos fueras de juego dudosos pero señalados, Kovačić e Isco.

Llegadas por banda de Lucas, centros de James y ocasiones claras, como la que tuvo Benzema. Fuera todas ellas. Minutos de agobio del equipo blanco que desembocaron en el penalti del 2-3 y en el centro del empate. Ambos de Cristiano Ronaldo.

El Madrid creía y la afición con ellos. Pero no se movería ya el marcador. Las Palmas manejó bien los últimos minutos y el equipo blanco no pudo ni intentar el gol decisivo.

No jugó bien el Madrid y, lo que quizá es peor, perdió el control. El colegiado del encuentro pudo afectar pero desde luego no se vio al Madrid que se esperaba. Se vio dominado por un equipo con un sistema que Zidane y sus jugadores no supieron descifrar. Tuvo más y mejor el balón la UD Las Palmas, lo movió bien y cuando le tocó contragolpear desde atrás consiguió superioridades y posiciones peligrosas.

El fútbol se pare en las áreas pero se gesta en el medio. Y el Madrid ahora mismo no domina ninguno.