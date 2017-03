Zidane: "Vamos a seguir luchando porque esto se consigue al final, no ahora"

Zidane, en rueda de prensa | Foto: Realmadrid.com

Ahora sí que La Liga está viva. Por si quedaba alguna duda después de una semana complicada del Real Madrid en la Comunidad Valenciana, donde perdió en Mestalla y ganó sobre la bocina en Villarreal, ayer la UD Las Palmas se encargó de reanimar los corazones de todos los candidatos al título con un empate que a punto estuvo de convertirse en victoria.

Zidane, positivo: "La Liga está siempre abierta"

El técnico del equipo blanco, Zinedine Zidane, compareció ante los medios después del partido e hizo un llamamiento al aficionado merengue. Hay que estar más unidos que nunca: "Vamos a luchar. Va a ser difícil hasta el final. Lo decía antes y lo mantengo. Hoy no estamos líderes pero la Liga está siempre abierta. No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir luchando porque esto se consigue al final, no ahora. Hay que pensar en positivo”.

Polémica y errores propios

La polémica también hizo acto de presencia en el Bernabéu. La expulsión de Bale, el penalti de Ramos, y el arreón final de los locales en los últimos minutos no dejaron de lado la aparición de un árbitro protagonista: “No me voy a meter en el tema de los árbitros. No tenemos que buscar excusas en eso. Podemos hacer mejor las cosas. No estamos contentos por lo que estamos haciendo. Hay momentos en la temporada que las cosas son así. Bale ha pedido perdón por la expulsión. No estaba contento. Claro que es mejor jugar con once, pero es un hecho del partido que no podemos cambiar".

Una épica insuficiente

El Real Madrid de siempre volvió a aparecer en Chamartín y los blancos lograron sacar un punto cuando iban 1-3 abajo a falta de cinco minutos. La épica madridista otorgó un punto a los de Zidane, pero eso no quita que la primera parte haya dejado mucho que desear: "Tenemos que analizar lo negativo y pensar en lo positivo. Pasar de 1-3 a 3-3 es un esfuerzo enorme. El esfuerzo de la segunda parte lo podíamos haber metido en la primera y hubiera sido mucho más fácil. Tenemos que seguir, no hay más remedio. Todos estamos en el mismo barco, yo soy el responsable y estoy convencido de que vamos a sacar esto adelante”.