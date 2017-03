El Real Madrid vuelve a los entrenamientos y ya prepara el encuentro ante el Eibar

El equipo blanco ya piensa en el encuentro ante el Eibar. Imagen: realmadrid.com

El Real Madrid completó una sesión de recuperación tras el empate cosechado este miércoles ante la UD Las Palmas. El equipo de Zinedine Zidane no pudo pasar de las tablas ante el conjunto canario, que planteó un partido muy serio y se aprovechó de los errores blancos. Pese a que el resultado pudo haber sido peor, puesto que el Madrid llegó a estar dos goles por debajo en el marcador y con un jugador menos, el empate no convence ni a la afición ni a los propios jugadores madridistas, que han visto como en apenas diez días perdían toda la ventaja trabajada en cinco meses de competición. Así, el Real Madrid ha perdido el liderato (aunque mantiene el 'as' en la manga de un partido menos) que mantenía desde la octava jornada y debe de seguir luchando por llevarse el título liguero.

El próximo encuentro del equipo merengue se disputará en jornada sabatina ante un Eibar que sólo ha caído derrotado en su estadio en tres de los trece partidos que ha disputado como local, con Osasuna, Atleti y FC Barcelona. El Real Madrid ha comenzado ya a preparar el enfrentamiento y la mañana siguiente al partido contra Las Palmas los jugadores se han reunido en la Ciudad Real Madrid para realizar una serie de ejercicios de distensión con pelota. Por su parte, los titulares del último encuentro se ejercitaron a una intensidad menor a la de sus compañeros. Kroos, Bale, Nacho, Kovacic, Marcelo y Morata realizaron carrera sobre el césped.

También participaron en el entrenamiento jugadores del filial blanco, que realizaron ejercicios de posesión, presión y partidos en campos de dimensiones reducidas con sus compañeros del primer equipo. En cuanto a Fabio Coentrão y Varane, ambos se quedaron en el interior de las instalaciones continuando con sus respectivos procesos de recuperación.