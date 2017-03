Previa Eibar vs Real Madrid: empieza lo bueno

Que bajen las entradas. Tambores de guerra y manifestaciones nacionales para presenciar las mejores jornadas de la historia del fútbol español. Que unan los estadios si hace falta. No importa. Muchas cosas están por decidirse y este mismo fin de semana hay un nuevo comienzo para ello. Porque ahora está todo más junto. Con más morbo. El mínimo error, el mínimo fallo, puede conducir al ostracismo deportivo y cada partido se convertirá en terreno de alto riesgo para evitar tal fracaso.

Quién se lo iba a decir a Ipurúa hace un par de años. En medio de la nada, siendo visitada regularmente por equipos de Segunda y Segunda B, y ahora, escenario principal de la lucha por La Liga. Esta es la esencia del fútbol. Cristiano Ronaldo, Benzema e Isco, contra Pedro León, Sergi Enrich e Inui. Sueldos estratosféricos ante remuneraciones no tan llamativas. David contra Goliat. Aunque, a decir verdad, eso ni se notará. 13 fechas por delante y 20 clubes en la carrera de sus vidas. Empieza lo bueno.

Foto: La Liga

Destronar y soñar

Al Eibar le ha tocado el gordo. Literalmente. Un Real Madrid deprimido. Con la "maldición del Mundialito" todavía presente y que viene de tropezar en casa frente a la UD Las Palmas. Hay pocas cosas seguras en esto del balompié, pero que la escuadra blanca intentará convertir a los vascos en su particular saco de boxeo para calmar las penas, es, sin duda, una de ellas. Mientras, los "armeros" a lo suyo. Siguen sorprendiendo temporada tras temporada y ahora su éxito ya ha llegado a bocas internacionales.

Ocupar la séptima posición en uno de los mejores campeonatos del planeta fútbol (delante de escuadras mucho más formadas como Athletic, Celta o Valencia) y hacerlo con una población de 28000 personas aproximadamente, no es fácil. Nada fácil. Pero este Eibar ya no tiene techo. Y no lo tiene porque se ha ganado el derecho a soñar con una plaza europea gracias a la gran labor que están firmando.

Sergi Enrich. Foto: La Liga

Partiendo por las bandas como se dictaba antaño, el 80 % de los ataques que efectúa el conjunto de Mendilibar queda ligado a sus jugadores de la línea de cal. Tanto Pedro León y Capa en la derecha, como Inui y Luna en la izquierda, saben cómo hacer daño y por eso son, justo detrás del Real Madrid, el equipo que más centros realiza por partido en La Liga. En el punto de remate se encuentra Sergi Enrich. El catalán se desenvuelve como pez en el agua ocupando el cartel de "rematador" y ya lleva diez goles esta campaña. Ojo con él.

Levantarse o morir

No le queda otra al Madrid. Con el liderato perdido después de 16 jornadas, llega el momento de la verdad para los blancos y para sus aspiraciones de cara a un final de curso que se prevé frenético. Sin Gareth Bale, con Cristiano ejercitándose al margen en el entrenamiento previo, y con las dudas a flor de piel, muchos estarían sentenciando a cualquier plantilla con dichas características. Pero no a los de Concha Espina.

A ellos les gusta la presión. Ser perseguidor y no perseguido. Ir por detrás en el marcador para luego callar bocas y reventar el corazón del respetable que visita el Santiago Bernabéu. La salida a Ipurúa se presenta como una posibilidad idónea para resurgir y estrenar este nuevo camino hacia el título de liga. Eso sí, el viaje a San Paolo para disputar la vuelta de los octavos de final de la UEFA Champions League está a la vuelta de la esquina, así que se presenta el dilema de siempre en Chamartín. O triunfar en el viejo continente, o reinar en España de nuevo (no lo hace desde 2012).

Isco. Foto: Daniel Nieto

Quizá este año se den las dos variante. O quizá ninguna. Lo que sí está claro es que los "peces gordos" deben emerger para sacar la situación actual adelante. Como Isco, por ejemplo. Él es, probablemente, la mejor noticia merengue en estas últimas semanas. El malagueño reclamó minutos, ahora los tiene y los está aprovechando. Su aportación, más que nunca, debe y tiene ser importantísima. ¿Por qué? Fácil. Al Real Madrid lo están matando al contragolpe. Los equipos rápidos, que saben cómo manejar los espacios, son muy efectivos ante la zaga de Zinedine Zidane. El Nápoles lo hizo en los primeros diez minutos de la eliminatoria, el Valencia también, y Las Palmas más de lo mismo. Con Isco en el campo, junto a Kroos, James y Modric, el juego sería más lento y posicional, y Sergio Ramos, Pepe y Keylor Navas se evitarían tales disgustos atrás. Mañana estaremos atentos.

Partidos anteriores

Eibar y Real Madrid se han enfrentado siete veces en toda su historia, con un balance de cinco victorias para los madridistas y dos empates. Los vascos nunca han sido capaces de ganar al club de la capital, por lo que esta jornada es una nueva oportunidad para ello. El último enfrentamiento entre ambos combinados terminó en empate a uno en el Santiago Bernabéu. Fran Rico adelantaría a los de Mendilibar nada más comenzar el encuentro, pero pocos minutos después, Gareth Bale igualaría un electrónico que no se volvería a mover.

Foto: La Liga

Declaraciones de los entrenadores

Mendilibar: "Es verdad que el Madrid no está bien, ellos mismos dicen que no lo están. Pero eso no quiere decir nada. De dos tres chispazos, sacan varias ocasiones de gol aunque no estén a su mejor nivel, y tú para conseguir eso tienes que estar perfecto. Si quieren ganar La Liga ahora tienen que sumar de tres en tres pero nosotros estamos muy bien y muy seguros".

Zidane: "No es el mejor momento de la temporada, pero son momentos que pasan. Tenemos que tener tranquilidad y seguir trabajando para hacer las cosas mejor, que lo vamos a hacer. No podemos tener tropiezos por si quieres ganar La Liga no puedes perder muchos puntos, pero mi discurso no va a cambiar. Sabemos lo que podemos conseguir trabajando y luchando".

Posibles alineaciones