Zidane: "Cristiano Ronaldo se ha resentido un poco, lo importante es que esté bien"

Zidane en rueda de prensa/ FOTOGRAFÍA: Daniel Nieto (VAVEL)

Antes de comenzar la rueda de prensa Zidane quiso dar el pésame a la familia de Raymond Kopa, que ha fallecido en el día de hoy a las ochenta y cinco años de edad: "Antes de empezar la rueda de prensa queremos expresar nuestras condolencias a la familia de Raymond Kopa. Ha sido uno de los nuestros y lo sentimos muchísimo por lo que ha pasado".

De los trece encuentros que ha jugado el Eibar en casa sólo ha perdido tres de ellos: "Espero que hagamos un buen partido. Sabemos la dificultad que vamos a tener en este campo, que es difícil como todos los que jugamos fuera".

El equipo saltó al entrenamiento con más de media hora de retraso: "Siempre hablamos antes del entrenamiento para analizar las cosas. Hoy hicimos vídeo, y por eso tardamos más. Lo que hablamos siempre se queda entre nosotros".

Cristiano Ronaldo ha entrenado al margen del equipo en el entrenamiento previo al partido, y es duda para el partido contra el Eibar: "Se ha resentido un poco, es por eso por lo que está mañana no ha entrenado con nosotros. Todos los partidos son importantes, pero más que el jugador esté bien".

Los últimos partidos del equipo evidencian que están siendo momentos difíciles de la temporada. No obstante, se encuentra un punto por debajo del Barcelona pero con un partido aún pendiente por disputar: "A veces no te salen las cosas como quieres. Sé que para vosotros preocupa el vestuario del Real Madrid, pero nosotros vamos a seguir como lo estamos haciendo. Estamos convencidos de que es un momento dónde podemos hacerlo mejor".

"Es normal que haya negatividad alrededor del Real Madrid"

Fernando Torres dejó una de las imágenes más escalofriantes de la temporada al caer desplomado en el partido ante el Deportivo de la Coruña. Fue traslado inmediatamente al hospital, pero ya está fuera de peligro: "Quiero mandar un mensaje de ánimo a Torres. Sabemos que al final no ha sido nada grave, y es de agradecer. Nunca es agradable ver imágenes como las de ayer. Esperamos que se recupere rápido".

Las ausencias de Modric y Casemiro en el partido ante la UD Las Palmas pudo pasar factura al equipo: "Con mi equipo voy a hacer siempre lo mismo. Tengo 24 jugadores, y para mí son todos importantes. Esto no va a cambiar, a veces tengo que tomar decisiones dónde algunos se quedan fuera y otros en el banquillo".

El francés confía en pasar la mala racha que atraviesa su equipo en los últimos partidos dónde ha tenido que apelar a la épica en más de una ocasión: "No es el mejor momento de la temporada, y así lo demuestran los tres o cuatro últimos partidos que hicimos, pero son cosas que pasan a lo largo de una temporada. Hay que seguir mejorando, y estoy seguro de que lo vamos a hacer".

"Estoy satisfecho con el trabajo de todos mis jugadores" Zidane no tiene once de gala. Todos sus jugadores son importantes, y necesarios para afrontar el desafío de ganar la Liga con partido cada tres días: "No podemos perder muchos partidos. Mi discurso no va a cambiar, siempre voy a plantearme poner a los jugadores que tengo a mi disposición. No siempre van a jugar los mismos, no voy a prescindir de nadie. Necesitamos a todos para los partidos que son cada tres días".

Aún con los pinchazos de las últimas jornadas el Real Madrid sigue dependiendo de él mismo para alzarse campeón de la competición doméstica: "Dependemos de nosotros para ganar la Liga. Sabemos lo que podemos conseguir trabajando. Es verdad que es un momento dónde los resultados no están siendo los esperados, pero lo más importante es que dar el cien por cien. Podemos mejorar las cosas, y lo vamos a hacer. Mañana es una nueva oportunidad".