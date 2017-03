Nacho: "La diabetes es una compañera que va a estar ahí toda mi vida"

Daniel Nieto. VAVEL

En la previa del partido frente al Nápoles, Nacho concedió una entrevista a la UEFA, en la que relató como estuvo a punto de dejar el fútbol cuando le diagnosticaron diabetes con 12 años: "Cuando llegué al hospital, la doctora que me atendió no era mi endocrino. Recuerdo que teníamos un torneo con el Madrid y no pude viajar con mis compañeros. De hecho, la doctora me dijo que se me había acabado el fútbol, que no iba a poder seguir jugando".

"Era un niño y me dieron un palo muy duro, pero a los tres días me dieron una gran alegría"

Pero, todo volvió pronto a la normalidad para el central madridista, que con la llegada de su doctor habitual, pudo seguir jugando al fútbol: "Después del fin de semana llegó mi doctor, el Doctor Ramírez, al que le tengo muchísimo cariño, y me dijo todo lo contrario. Me dijo que era obligatorio que siguiera jugando, porque el deporte era muy importante. Ese lunes volvió mi vida. Era un niño y me dieron un palo muy duro, pero a los tres días me dieron una gran alegría".

"La enfermedad me ha hecho ser más responsable"

El central madridista reconoce que puede seguir con todas sus aficiones, pero que debe prestar más atención que los demás. A pesar de ello, destaca que la enfermedad le ha hecho ser más responsable: "Todo lo que me gusta, lo hago. Tengo que tener un poco de cuidado con la comida, pero lo llevo fenomenal con la ayuda de los médicos. Esto me ha hecho ser una persona más responsable y que se cuida más. Tengo que cuidarme tres veces más que cualquier otra persona, pero al final todo te ayuda. Te cuidas más la alimentación, el descanso... Te hace ser una persona más responsable, porque tienes que llevar tus aparatos y tus cositas, y creo que te ayuda".

"La enfermedad es como una compañera que va a estar ahí el resto de mi vida"

Por último, el canterano blanco calificó su enfermedad, como una compañera que estará el resto de su vida con él: "Es algo que va a estar ahí para el resto de mi vida. Es como un compañero que tengo al lado. Tengo que cuidarme, porque todo lo que haga es para mi bien, y tengo que hacerlo al 100%", finalizó Nacho.