Santamaría: "Kopa era muy buena persona, además de un excelente jugador"

En el día de ayer el cielo del Santiago Bernabéu acogía a una estrella más. Raymond Kopa, ganador de tres Copas de Europa, dos Ligas, y un Balón de oro en 1958, falleció a la edad de ochenta y cinco años. El que fue su compañero de equipo, José Emilio Santamaría, quiso memorar para Radio Marca la calidad que el francés atesoraba en sus botas.

"Kopa trabajaba enormemente por la banda"

Las internadas por la banda de Kopa son recordadas con añoro por parte de Santamaría. Junto a Di Stéfano generaba un peligro abismal a la portería contraria: "Futbolísticamente tenía una picardía que le hacía librarse de los demás con facilidad. Era un jugador que tenía ansia de triunfar, siempre buscaba la banda ofreciendo un gran rendimiento".

Kopa no ha sido un jugador más de los tantos que han pasado por la historia del Real Madrid: "Se merece tener un hueco en la historia del Real Madrid. Cumplió todos los objetivos que tenía en mente cuando llegó al club. Ha sido de los grandes jugadores que ha tenido este equipo a lo largo de su historia".

Así ve el ex jugador del Real Madrid el choque del próximo martes ante el Nápoles en San Paolo: "Fácil no hay ningún partido. Hasta que el árbitro no pite el final no puedes pensar que has ganado. Tienes que jugar todos los minutos, hasta los de añadido".

"Di Stéfano ha sido de los jugadores más completos que he visto"

Santamaría quiso hablar sobre el golpe que recibió Fernando Torres en el partido ante el Deportivo de la Coruña: "Hay jugadores que no conocen las reglas del juego. Se están alterando mucho en los últimos tiempo, está habiendo mucha dureza, como el caso de Fernando Torres. En la vida no puedes admitir que un jugador salte con los codos. Esto es un aviso para el futuro, hay que tener más seriedad en la aplicación de las reglas".

Ser entrenador del Real Madrid es una tarea muy complicada que todo el mundo no puede cumplir: "Naturalmente es muy difícil, pero si cuentas con un equipo complementado contigo las cosas son mucho más fáciles. Así es el fútbol".

La Liga está más igualada que nunca, no obstante Santamaría considera favorito al Real Madrid para alzarse campeón de la competición doméstica: "Estamos acostumbrados a que nuestro equipo no se entregue nunca. Ante Las Palmas los últimos veinticinco minutos nos llevaron a conseguir el empate. Espero que al final los campeones seamos nosotros".