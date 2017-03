Google Plus

Vídeo: James se reivindica con este golazo. Imagen: Daniel Nieto (VAVEL)

El jugador colombiano y Benzema mostraron la química que ostentan en la tarde de fútbol de Ipurúa. Un perfecto centro a balón parado del colombiano en el minuto 25 de la primera mitad lo aprovechó el francés para hacer su doblete particular rematando prácticamente solo dentro del área, pero la cosa no iba a quedar ahí. El delantero blanco, cuatro minutos después de marcar el gol, decidió devolverle el regalo al colombiano. Un centro desde la banda derecha cazado por el centrocampista se convirtió en una obra de arte. El balón encontró su destinatario para que éste rematara de primera y hacer imposible la parada de Yoel. La conexión que tantas alegrías dio a la afición madridista hace dos temporadas volvió a manifestarse en Ipurúa. Cuatro minutos les bastó para sentenciar a un Eibar irreconocible en la primera mitad.

James completó 75 minutos del partido ante los armeros ya que fue sustituido por Isco. El colombiano no solo asistió y marcó, sino que también mostró su mejor versión. El Real Madrid se movió a ritmo de Modric y el propio James. Zidane le blindó una nueva oportunidad y no defraudó. El centrocampista con confianza sabe responder en el campo, así lo ha demostrado en más ocasiones.

El jugador colombiano no marcaba en Liga desde la cuarta jornada ante el Español por lo que se reencuentra con el gol 22 jornadas después. El jugador ostenta 13 partidos ligueros esta temporada, donde ha dejado dos goles y repartido cinco asistencias. El cómputo global de la temporada del colombiano se decanta a su favor puesto que lleva 23 partidos disputados donde ha marcado cinco goles y ha asistido en 12 ocasiones. Los números son buenos para no ser un fijo en el once de Zidane. El partido del colombiano en Ipurúa puede abrirle puertas para tener más oportunidades.