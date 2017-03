Zidane: "Hicimos un partido serio, respetando siempre al rival"

Zidane: "Un equipo no puede jugar bien siempre" (Imagen: Daniel Nieto, vavel)

El Real Madrid resurgió en Ipurúa. Las reuniones de Zinedine Zidane con sus jugadores surtieron el efecto deseado y el equipo volvió a funcionar sin especular con el resultado ni esperar sobresaltos para luchar por la remontada.

En rueda de prensa, Zidane se mostró orgulloso del partido desplegado por su equipo: “Hicimos un buen inicio, marcamos tres goles en media hora. Sabes que es un campo difícil, que te van a presionar y salimos bien. Hicimos un partido serio, respetando siempre al rival”.

El técnico blanco confesó estar contento con la actuación de todos pero destacó el buen partido realizado por Benzema: “Estoy contento por su partido, por los dos goles y por estar en las jugadas”. También quiso recordar a Marco Asensio, que con las rotaciones no está teniendo muchos minutos y contra el Eibar volvía a estar en el once blanco: “Contento con su actuación porque no es fácil no jugar mucho. Hoy ha jugado como si jugara cada tres días. Contento por su actuación, con su gol. Él está contento de jugar con el equipo”, añadió.

Zidane se mostró satisfecho por el juego del equipo madridista, aunque “en una temporada hay momentos que tienes que sufrir, a veces juegas un poco mal, pero dentro de una campaña es normal. Un equipo no puede jugar bien siempre” confesó.

El marsellés sabe la importancia que tienen los tres puntos conseguidos ante el Eibar y el aliciente anímico que se añade al ánimo de los jugadores de cara al partido de Champions ante el Nápoles: “Conseguimos marcar rápido y esto te facilita el partido. Ahora, sabemos que esto es muy largo, que faltan muchos partidos. Esto es una buena señal para nosotros”.

“Cuando te ovacionan, sobre todo el rival, no es habitual. Sabemos que Luka es fundamental para nosotros. Maneja muy bien los tiempos del partido y fuera del campo es un espectáculo porque es muy profesional. No lo digo yo, sino sus compañeros le quieren mucho”, así quiso destacar Zidane la ovación que Luka Modric recibió en Ipurúa. Para el técnico, Modric es una pieza fundamental en el juego blanco.

Concluyó la rueda de prensa recordando el partido de vuelta de los octavos de final de Champions League ante el Nápoles (martes 7 de marzo; 20:45h Antena 3, vavel.com) “Nos toca el martes un partido importante y tenemos que descansar y pensar en el encuentro del martes”.