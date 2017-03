Ramos: "Teníamos las cosas claras desde el primer minuto". Fuente: Vavel.com

Sergio Ramos atendió a los medios de comunicación en zona mixta tras el encuentro de Ipurúa. El Real Madrid se impuso por 1-4 al conjunto armero. A la media hora de partido, los blancos ya llevaban una ventaja de tres tantos en el marcador, doblete de Benzema y uno de James. En la segunda mitad, Marco Asensio marcó el cuarto tras una magnífica jugada y un gran remate. Rubén Peña firmó el único tanto del conjunto local a veinte minutos del final.

El capitán fue preguntado, en primer lugar, por la reunión del pasado viernes antes del entrenamiento previo al encuentro: "Las reuniones son buenas, como cuando tardamos un poco más en salir al entrenamiento. Esto pasa en las mejores familias: cuando hay problemas, se cogen por los cuernos y se afrontan para que no perjudique".

El '4' también habló del ambiente en el vestuario: “Palpo un ambiente muy bueno. Cuando no se gana hay que levantar el ánimo. He vivido situaciones mucho peores, con 10 o 12 puntos de distancia con el Barça y seguíamos insistiendo y luchando por el objetivo. Estamos posicionados de una manera buena, que más de un equipo lo hubiera firmado hace cuatro meses. Somos un magnífico grupo que lucha por el mismo objetivo. Hay que intentar dejar al margen los comentarios que puedan afectar al grupo y centrarnos en La Liga”.

Sergio Ramos habló claro sobre su supuesto mensaje en el vestuario diciendo que el "único que no tiene que correr es Cristiano": “No es cierto, es falso. El que se informe, que contraste y cuente la verdad. Nos reunimos tras el descanso de Las Palmas, y lo que hablamos no salió y me alegro. El otro día, no dije que Cristiano no tenga que correr, aquí corremos todos. Todos somos iguales y la clave es la competencia. Y hoy se ha demostrado con jugadores que no suelen jugar y tienen hambre, presionan, corren… No te voy a contar lo que se dijo, pero sí nos molesta. Modric habitualmente suele hablar y el otro día no lo hizo y en cambio, se contó que dio un tirón de orejas a Isco y Morata. Que se busquen el informador. Entiendo que hay que vender pero la credibilidad debe estar por encima de todo".

El central fue preguntado por el alto nivel de intensidad ante el Eibar: “Hay que correr, el fútbol es muy físico. Cualquier equipo que presione tiene recorrido el 80% en este deporte. Hay que correr del primero hasta el último, hay que dar el máximo. Que te vayas a casa con la sensación de vacío y después puede pasar de todo”.

En cuanto al sistema táctico utilizado en Ipurúa, con 4 jugadores en el centro del campo, el de Camas dijo: “Según el equipo y la situación decidimos jugar con un sistema u otro. Corre a cargo del entrenador”.

A Sergio Ramos también le preguntaron por Marcelo, ya que el brasileño siempre da la cara: “Yo no recuerdo un día que no me haya parado a hablar. Sí es cierto que sí pero iremos rotando. Si nos dabais más palos o menos… No tengo problema en pararme hablar, va en el sueldo”.

En cuanto a la solidaridad de los blancos, vista en el terreno de juego ante el Eibar, Sergio dijo: “Una de las cosas que pueden resaltarse es la unidad y solidaridad. Cuando hay más problemas y polémica es cuando más tranquilo hay que estar. Teníamos las cosas muy claras desde el primer minuto y en el marcador se ha reflejado”.

El capitán también comentó sobre el partido del próximo miércoles en Champions: "Siempre que se gana, a nivel anímico, ayuda mucho. Tenemos un partido muy importante ante el Nápoles, vamos a intentar pasar la eliminatoria. Sabemos que no va a ser nada fácil. Vamos a ponerle toda nuestra fuerza".

Finalmente, el central fue preguntado si el equipo jugaba mejor sin Bale y Cristiano: “Para gustos los colores, a unos le gustaba Maradona y a otros Messi. El fútbol tiene una amplia gama para poder elegir".