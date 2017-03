James Rodríguez: "Que juegue Cristiano siempre es un plus"

James Rodríguez. | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Vigesimosexta jornada de la Liga Santander, estadio de Ipurua, municipio de Eibar, allí se plantaba el Real Madrid dispuesto a ganar para recuperar momentáneamente el liderato de la competición (liderato en posesión del FC Barcelona, aunque el Madrid cuenta con un encuentro aún por disputarse), el conjunto blanco aterrizaba en el País Vasco dispuesto a ganar pero con Zidane dando descanso a muchos hombres importantes pensando en la Champions (no viajaron ni Cristiano Ronaldo ni Bale, aunque este por sanción, y se quedaron en el banquillo y sin jugar Kroos, Marcelo y Carvajal), aun así el club de Concha Espina resolvió la papeleta con una contundente victoria por 1-4.

En esta gran victoria en un campo difícil y en una situación difícil fue titular y clave en el partido el colombiano James Rodríguez, que viene siendo muy discutido en lo que va de temporada pero que hoy se creció ante la falta de jugadores importantes y con Zidane dándole la oportunidad de jugar minutos desde el inicio del partido. Tras el encuentro James fue uno de los jugadores que se dejó caer por la zona mixta para valorar el encuentro.

"Hemos estado unidos y juntos y eso se vio reflejado dentro del campo de juego"

Eran las primeras palabras del cafetero ante la prensa, por que hoy se vio esa ética de trabajo que impone Zinedine Zidane y los propios jugadores en las charlas de equipo, como la que tuvieron previa al partido, nos referimos a una reunión del equipo que tuvo lugar en Valdebebas tras los últimos resultados para enderezar el rumbo y acabar bien la temporada: "Bueno yo no voy a decir nada de lo que se habla dentro, eso queda ya dentro y bueno yo creo que seguimos estando unidos como siempre y yo creo que hoy se vio eso, creo que es un grupo sano, con muy buena gente y creo que tenemos que seguir por esta misma manera".

Un partido hoy que sirvió de purificación para todo el equipo tras el empate a 3-3 que sufrió el equipo ante Las Palmas en el Bernabéu, un partido en el que estuvo a punto de escapárseles los tres puntos, pero James cree que la victoria ante el Eibar es más que justa y merecida: "No yo creo que cuatro a uno, yo creo que fue justo y creo que tranquilidad para todo lo que viene".

James Rodríguez. | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Otra de las claves del partido fue lo bien que jugó el conjunto blanco y lo rápido que solventó el partido, ya que en el minuto 30 el Real Madrid ya ganaba por tres goles a cero, con los menos habituales sobre el campo y es que se quedaron fuera de la convocatoria Morata, que cumplía ciclo de cinco cartulinas amarillas, pero sobretodo Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, que fue expulsado ante Las Palmas, y si viajaron a Ipurua pero no jugaron Kroos, Marcelo y Carvajal ya que Zidane quería darles descanso ante el importantísimo choque de Champions donde se verán las caras el próximo martes ante el Nápoles en San Paolo. Tras ese buen juego, James, fue preguntado por si el Real Madrid jugaba mejor sin sus estrellas sobre el campo, en especial sin Cristiano Ronaldo, al que James definió como un plus para sus compañeros: "No, no yo creo que si están ellos también es un plus y el que esté el equipo siempre juega bien".

"Yo siempre quiero ayudar al equipo para que todos podamos ganar"

Y es que James que como ya hemos mencionado arriba fue titular, fue clave para que el Real Madrid se alzara con la victoria realizando un gran partido, primero asistiendo a Karim Benzema, que por cierto se reencontraba con el gol con un doblete, en el minuto 25 para que marcara su segundo gol, justo cuatro minutos después en el 29 el propio James marcaba el tercer gol del equipo blanco, el segundo para el esta temporada, y en el minuto 60 Marco Asensio aprovechó que el remate del colombiano se fue al palo para marcar el cuarto gol, tras el buen partido ante el conjunto armero James se sitúa como el máximo asistente del equipo con diez pases de gol: "Estoy bien, feliz, siempre quiero ayudar para que todos podamos ganar y yo creo que todos hemos estado bien, pero yo creo que no hay que verse cada uno sino todo el grupo".

James Rodríguez celebrando su gol en Ipurua. |Foto: www.realmadrid.com

Por último James habló sobre el importantísimo partido que tiene el Real Madrid el próximo martes, en la vuelta de los octavos de final de la Champions League, partido que a pesar de que con el 3-1 de la ida esta encarrilado siempre es difícil, y más en Italia y en un estadio que aprieta mucho como es San Paolo cuando juega el Nápoles: "Yo creo que es un estadio que siempre presiona mucho, bueno yo creo que estamos concentrados, estamos con mucha intensidad y estamos bien".