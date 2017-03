Previa UD Socuéllamos vs RM Castilla: lucha por diferentes objetivos

Google Plus

Nuevo compromiso liguero para el Yugo Socuéllamos en el que recibirá en el Paquito Jiménez al cuarto clasificado del Grupo 2 de la Segunda División B, el Real Madrid Castilla dirigido por Solari que tratará de seguir sumando para no perder puntos y consiguientes aspiraciones a poder ascender en el mes de junio a la Segunda División del fútbol español, LaLiga 123. El Socuéllamos sólo piensa en ganar para poder salir del pozo y alejarse de los puestos de descenso, en los que actualmente se encuentra, sin embargo, hay que decir que se encuentra en el puesto de PlayOff de salvación y no en puestos de descenso directo.

Tres partidos sin ganar del Socuéllamos

El Socuéllamos está envuelto en una racha de tres partidos seguidos sin conocer la victoria, desde que ganó a la Unión Deportiva Logroñés en casa, ha sumado una derrota fuera de casa frente a la UD Sanse, y dos empates consecutivos, en el Paquito Jiménez frente al CD Navalcarnero en un encuentro que terminó con el resultado de 1 a 1 y en su visita a las Islas Canarias en la que sacó un punto frente al Mensajero en el que se produjo el mismo resultado que en el partido frente al Navalcarnero.

Tras una dura derrota, el Castilla a seguir sumando

El Real Madrid Castilla sufrió una dura derrota la jornada pasada frente a uno de sus rivales en la lucha por el ascenso, el CD Toledo, el resultado fue de 2 goles a 0 en un encuentro condicionado por un penalti no señalado sobre Aleix Febas que en caso de señalarlo y convertirlo hubiera supuesto el empate a 1. Sin embargo, Aleix recibió amarilla en esa jugada y más tarde terminaría expulsado. Un nuevo encuentro en el que el arbitraje condicionó al filial blanco, por ello el filial tiene muchas ganas de sumar de tres en tres como venía haciendo los dos partidos anteriores a la derrota frente al Toledo, con una victoria fuera de casa por 0 a 1 en el Cerro del Espino frente al Rayo Majadahonda, y una victoria frente a otro de los equipos madrileños, el CF Fuenlabrada, en esta ocasión por 2 goles a 1 en el Estadio Alfredo di Stefano.

Luca Zidane, lesionado de larga duración

Solari no podrá contar con Luca Zidane, el guardameta francés anunció a través de su cuenta de Instagram que sería baja al menos durante tres meses, lo que le hace perderse lo que resta de temporada a no ser que el equipo de Solari entrará en PlayOffs y quizá pudiese entrar en las convocatorias para disputar las eliminatorias, aunque se prevé que no vuelva a los terrenos de juego hasta la pretemporada que viene. Sin duda una baja dura para el cuadro merengue.

Febas indultado, podrá jugar Sin embargo, el entrenador argentino si podrá contar con Aleix Febas que finalmente no tendrá que cumplir el partido de sanción, ya que, el juez de competición ha indultado al ilerdense, después de que el Real Madrid presentará recurso sobre la primera tarjeta amarilla recibida, y el juez aceptara tras revisar las imágenes.

El Paquito un fortín para el Socuéllamos

El Socuéllamos es un equipo muy fuerte en su campo, y a pesar de que se encuentre en puestos de descenso tratando de alejarse para salvarse, el equipo manchego es uno de los más potentes en su casa, el Paquito Jiménez. De los 31 puntos que tiene en su casillero, 27 de ellos los ha conseguido en casa, donde sólo el Bilbao Athletic y la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes han conseguido ganar.

Más de 3 meses sin perder fuera de casa

El Real Madrid Castilla por su parte, no pierde fuera de casa desde el 27 de noviembre, desde aquella fecha ha sumado dos victorias y tres empates, así que intentará ganar en un campo muy difícil para los visitantes, donde como ya hemos dicho sólo han ganado 2 equipos esta temporada.

POSIBLES ONCES

UD Socuéllamos: Ulbrich; García, Calahorro, Alcañíz, Zurdo; Blázquez, Gomez, García, Martín; Franch y Cortell.

RM Castilla: Abad; Tejero, Salto, Lienhart, Quezada; Enzo, Valverde, Febas; Díaz, Nikos y Campuzano.