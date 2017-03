Benzema, el mejor frente al Eibar para la afición

Foto: Real Madrid

Benzema fue el encargado de abrir el marcador y de poner el 0-2 en la victoria por 1-4 del Real Madrid en Ipurúa. El francés, que sigue registrando unos números muy pobres para ser el delantero titular e indiscutible del Real Madrid, por fin asumió los galones en un partido sin Bale y sin Cristiano Ronaldo.

Las últimas semanas el nombre de Morata volvía a sonar con fuerza. El canterano y ex-jugador de la Juventus arrolla al galo en números. Morata sigue reclamando más minutos al entrenador a base de esfuerzo, trabajo y, sobre todo, goles. Pero Zidane parece tener claro quién es su 9, y más tras la tarde de ayer.

El Madrid, que atravesaba un momento complicado, parecía ayer que juega mejor cuando tiene presión. Los líderes del equipo han intentado animar y mimar a la plantilla para dar la vuelta a la situación y que la Liga no se escape, pues el conjunto blando depende de él mismo.

Y en el Madrid equilibrado y organizado que se vio ayer, gran culpa tiene la mejor versión de James en muchos meses. El colombiano fue segundo en la encuesta, con un 34% de los 328 votos. La afición reconoció su lucha y su gol, con el cual rompió su sequía goleadora en Liga que se prolongaba desde la cuarta jornada frente al Espanyol.

El Real Madrid fue un equipo solidario y bien situado tácticamente donde Modric volvió a poner el ritmo del partido en sus pies. Para ello contó con la ayuda de Casemiro y del 'desaparecido' Asensio. «Muy bien Asensio. Estoy contento de su actuación. No es fácil no jugar mucho. Y lo ha hecho como si jugara cada tres días», dedicó Zidane al balear.

La afición espera que el partido de Benzema no sea la única luz entre tantas sombras, y que el delantero ayude con goles al equipo en los partidos importantes que ya esperan. El delantero no anota ni el 10% de los goles de su equipo y en Liga hay más de 30 futbolistas que le superan en la tabla goleadora. En el Real Madrid, hasta el día de ayer, le superaban jugadores que no son titulares como Isco, o que no juegan en posiciones ofensivas, como el capitán, Sergio Ramos.

El partido del Nápoles es otra buena oportunidad para que Benzema se reivindique y se haga merecedor del puesto de delantero titular del Real Madrid.