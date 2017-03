Solari: "Una vez que vimos el empate se vio una superioridad clara". Imagen: Dani Mullor (VAVEL)

Tras finalizar el encuentro entre el Yugo Socuéllamos y el Real Madrid Castilla, el entrenador del conjunto blanco compareció ante los medios de comunicación para hablar acerca del encuentro, donde resaltó la superioridad y el dominio de la situación de su equipo.

El Real Madrid Castilla, poco a poco fue adaptándose a este feudo tan complicado, un campo que siempre le ha resultado difícil y que en el partido de hoy ha sabido adaptarse, sentirse cómodo y remontar: "También hay un período de adaptación a este campo, que por más que uno sepa lo que viene a hacer aquí y el equipo lo sabía, y lo hizo muy bien. Lleva varios minutos adaptarse a este campo con dimensiones más pequeñas, de distinta superficie y con un viento cruzado". Con respecto al cambio realizado de Campuzano por Sergio Díaz en el minuto 61 tras ver el delantero catalán su segunda amarilla y su expulsión, el técnico ha afirmado que el partido no ha cambiado de rumbo tras su salida :"Hicimos un gran primer tiempo, no merecimos irnos sin desventaja, y en el segundo tiempo salimos de la misma manera y aprovechamos mejor las ocasiones".

A pesar de ser un partido poco fluido, Solari hizo alusión a la superioridad y al dominio de su conjunto tras el empate de estos: "Una vez que logramos el empate se vio una superioridad clara, y un dominio de la situación en una campo que todos sabemos que es complicadísimo". En el minuto 61 el delantero blanco vio la segunda amarilla por lo que el filial merenge se quedó con diez jugadores en el feudo del rival, no obstante Solari preguntó al línea por la expulsión de su hombre y finalmente ambos acabaron fuera del terreno de juego : "Este año, a estas alturas del partido ha habido una repetición de circunstancias, que podemos calificar de datos objetivos, donde las decisiones arbitrales a nosotros no nos favorecen, y uno siente, o la sensación es que uno tiene que trepar mucho para ganar los partidos o tiene que sobreponerse a esas circunstancias. Le pregunté los motivos de la expulsión de Campuzano al línea, que era determinante, habíamos hecho el dos a uno y quedarse con un hombre menos después de un penalti, después de no haber sido favorecidos con penaltis similares o desde mi punto de vista más duros o fáciles de sancionar que el que estuvo en el otro área, pues le pregunté los motivos de la expulsión de Campuzano". Molestó por su expulsión, el técnico merengue abandonó el campo de una manera un tanto diferente de lo habitual, pues cruzó el feudo por lo ancho: "El árbitro me señaló la puerta y yo me fui por donde me señaló el árbitro".

Luchar, ganar y formar son los objetivos básicos del club, pero acompañados de la neutralidad futbolística siempre que se pueda: "Tenemos un gran desafío, y eso es maravilloso porque tenemos que crecer en la adversidad de esta tendencia de decisiones que es clara y de competir con un equipo joven, incrustando en una categoría realmente complicada y competitiva. Esto nos ayuda a crecer, nos ayuda a forjar el carácter, a sobreponernos en esa adversidad desde lo futbolístico, esperemos que alguna vez se equilibre hacía la neutralidad porque suele ser la norma, pero nosotros vamos a luchar hasta el final por todo, como lo hace el Madrid, aunque nosotros lo hacemos a nivel formativo, porque el objetivo de estos chavales es jugar en primera división y, el objetivo del club tras tantos años de formación. Es el trabajo de mucha gente, al igual que respetar el estilo del Real Madrid, que siempre lo hacemos pase lo que pase además de ganar y no rendirnos nunca". No quiso abandonar la rueda de prensa sin felicitar a todos sus jugadores: "Imponerse al Socuéllamos en su propio campo es complicado, me quito el sombrero ante todos los jugadores del equipo, porque merecen una victoria.

Finalmente, el técnico blanco no quiso hacer un pronóstico del campeonato a falta de las 10 últimas jornadas para finalizar: "Me atrevo a decir que el Albacete es el equipo más compensado y más armado en todas sus líneas en la Segunda B, y no hacen más que confirmarlo cada dia que pasa. El resto está muy igualado y como ustedes ven cualquiera es capaz de ganarle a cualquier otro y todos se hacen fuertes frente al local, por lo que es importante los puntos de visitante".