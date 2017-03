Carvajal: “Todos corremos mucho, intentamos hacer nuestra labor”

Google Plus

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

Dani Carvajal atendió a los medios en la sala de prensa del Estadio San Paolo en Italia, casa del Nápoles, equipo con el que se enfrentarán este martes 7 de marzo, correspondiente al partido de vuelta de octavos de final de Champions League.

El español se refirió a la dificultad de dicho encuentro, y eso que el Madrid cuenta con ventaja en el marcador tras el resultado de 3-1 en el Santiago Bernabéu tres semanas atrás: “Sabemos que mañana va a ser partido dificilísimo, el rival va a apretar muchísimo y nosotros vamos a salir a ganar como hacemos siempre, como lo pide esta camiseta, este escudo e intentaremos salir victoriosos para estar en el sorteo de cuartos”.

También es sabido que los partidos en Italia para el Real Madrid casi siempre han sido complicados y el ambiente impuesto por los seguidores del Napoli puede llegar a aplicar presión, pero Carvajal no lo ve así: “Estos ambientes son hasta bonitos, creo que a cualquier jugador que le preguntes, jugar en este ambiente con tanta gente apretando o con el estadio encima, es bonito porque refleja que es un partido de importancia, pero al final el futbol es once contra once y un balón y tenemos que ser mejores que el Nápoles”.

Uno de los puntos fuertes del equipo italiano es su ataque, son precisamente el conjunto más goleador de su liga. El lateral mostró que tienen claro lo que deben hacer para controlar a los atacantes napolitanos: “Tenemos de precedente el partido de ida, con jugadores muy rápidos y combinativos, que aprietan bien arriba y saben tener el balón. Tenemos que estar juntitos, que el equipo apriete, que todos estemos con distancias muy cortas para intentar no dejar espacios a ellos, ya que son bastante rápidos”.

Mucho se habló de la comentada charla entre la plantilla del Real Madrid, en la que supuestamente Sergio Ramos pidió a sus compañeros compromiso. El capitán desmintió en parte esto y Dani Carvajal también dio su opinión: “Mirando las estadísticas todos corremos mucho, intentamos hacer nuestra labor tanto en defensa como en ataque y creo que es lo que nos está llevando a estos años de éxitos.”

Por último, el lateral se refirió a sus compañeros españoles que forman parte del equipo italiano y lo que se comenta entre ellos sobre el partido: “Hablo con Pepe (Reina), es bastante amigo mío. Comentamos un poco el partido que “vais a venir aquí a sufrir” y demás, pero todo dentro de lo que es la broma y el cachondeo. Sabemos que al final es fútbol y que hay que demostrarlo dentro.”