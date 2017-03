Zidane: "Sabemos la dificultad del partido, pero estamos listo para enfrentarlo"

Google Plus

Zidane en rueda de prensa en Nápoles | Foto: Daniel Nieto (VAVEL)

El técnico madridista compareció en rueda de prensa horas antes de enfrentarse este martes, en partido de vuelta de octavos de final de la Champions League, al Nápoles en el Estadio San Paolo a las 20:45.

Zidane valoró la situación de equipo tras los últimos encuentros: "Es verdad que en los últimos partidos no hicimos las cosas muy bien. Me quedo con el último partido y con las cosas que estamos haciendo ahora. Lo más importante es el partido de mañana y estamos bien".

"Lo he vivido como jugador, no ha sido nunca fácil aquí es un campo donde la afición está por detrás de su equipo, está muy metida, y bueno es al mismo tiempo es muy bonito, a mí me gusta los ambientes así donde la gente aprieta porque es muy bonito para su equipo y también para el rival, es una motivación suplementaria", declaró el entrenador merengue en rueda de prensa.

Zinedine Zidane afronta con disposición este partido de clasificación de la competición europea: "Lo que sobre todo no tiene que cambiar es la mentalidad que tenemos que tener para todos los partidos que nos vamos a jugar. Luego cambiar de dibujo que jugamos, tres, dos o uno arriba, esto no cambia. Es la actitud, para nosotros es importante tener la actitud que estamos teniendo y en un partido así más todavía.”

Tiene claro a quiénes se enfrentan en el próximo partido: "Yo creo que para ellos el inicio seguramente que será con mucha intensidad. Tienen que marcar ellos para esperar algo, entonces nosotros lo sabemos. Pero es un equipo que puede jugar en las dos facetas, que puede venir a presionar y que luego también puede hacer otra cosa y jugar con los jugadores que tienen. Saben jugar, saben ir muy rápido a la contra, son rápidos por delante. Sabemos que es un buen equipo, un buen conjunto que tienen muchas cosas para hacer daño al rival. Y veremos mañana cómo va a ser el partido".

"Yo creo que mañana lo que tenemos que pensar es jugar los 90 minutos a tope. Y con intensidad 90 minutos o más porque mañana hay que sufrir, hay que dejarlo todo en el campo. Pero técnicamente tenemos que estar también muy listo porque es importante también jugar al fútbol", planteaba el entrenador merengue un día antes del esperado partido frente a los napolitanos.

El míster celebra el regreso de la BBC contra el Nápoles después de que en el anterior encuentro solo jugara Benzema: "Estoy contento de tener a toda la plantilla menos a dos que están en casa. Estamos aquí los demás y estoy contento de tenerlos. Cada uno puede opinar si es mejor jugar con la BBC o no. Mañana vas a ver cómo vamos a jugar".