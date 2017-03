La Quinta del Buitre salió viva de San Paolo en el único precedente

Google Plus

San Paolo | Foto: www.sscnapoli.it

Normalmente, cuando llega la fase de cruces de la máxima competición continental, corren los ríos de tinta buscando todos los precedentes entre los contendientes, ya que en estas fases de la competición suelen llegar los más "grandes" que llevan muchos partidos de competición europea a sus espaldas. Pero en esta ocasión el Real Madrid se está midiendo ante el Nápoles, un enfrentamiento que solo se ha producido una vez en la historia, fue en la temporada 1987/1988, en los dieciseisavos de final de lo que por entonces aun era la Copa de Europa, actual Champions League. En aquel momento tanto el Real Madrid como el Nápoles llegaban como favoritos para alzarse con la competición, pero la suerte quiso que se encontraran al principio.

Alineación del Nápoles en la ida en el Bernabéu | Foto: www.sscnapoli.com

En aquella ocasión el Nápoles de Maradona, campeón de la Serie A la temporada anterior, desafiaba al Real Madrid de la "Quinta del Buitre" que encadenó cinco entorchados ligueros consecutivos (1986-1990) y que venía de conquistar de manera épica dos Copas de la UEFA, pero que nunca se pudo hacer con la Copa de Europa. A pesar de todo ambos equipos llegaban como los campeones de dos de las ligas más fuertes del momento y como máximos favoritos para alzarse como campeones, el Nápoles a por la que sería su primera Copa de Europa y el Madrid buscando la por aquel entonces ansiada séptima y romper el maleficio de no ganarla desde la temporada 65/66.

Alineación del Real Madrid en la ida en el Bernabéu | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

En esta ocasión como entonces el partido de ida se ha disputado en el Santiago Bernabéu, y también como entonces el club de Concha Espina llegaba a la ciudad más importante del sur de la península itálica con los deberes hechos, una renta de dos goles en ambas un 3-1 actual, por el 2-0 con tantos de Míchel y Tendillo que consiguió la "Quinta del Buitre" en el templo blanco, con la peculiaridad de que en aquel encuentro el Bernabéu presentó una pobre entrada de tan solo 100 espectadores algo insólito que no impidió la cómoda victoria del equipo que dirigía el holandés Leo Beenhakker, dos resultados que dan tranquilidad para visitar la revoltosa Nápoles y aguantar el infierno de San Paolo.

El infierno napolitano

El auténtico inframundo es en lo que se convierte una ciudad en la que la mayor pasión de sus habitantes es su equipo el SSC Napoli, es una auténtica religión, más aún desde aquel equipo comandado por "El Pelusa", se vive con mucha intensidad e intentan que el rival no tenga ni ganas de llegar. San Paolo es uno de los estadios que más aprieta, el Nápoles literalmente juega con los once jugadores y los más de 60000 espectadores sobre el campo, la pasión es tal que las puertas se abrirán para el público desde las 15:00 horas cuando el partido es a las 20:45.

Afición del Nápoles | Foto: sportpeople.net

Para controlar que no haya ningún altercado grave unos 700 carabinieri vigilarán centímetro a centímetro el estadio más grande del sur de Italia. El feudo azzurro, inaugurado en 1959 y restaurado para el Mundial del 1990, necesitaba un lavado de cara importante y el ayuntamiento decidió adelantarlo justo para la histórica cita con el Madrid. Unas obras que costaron más de un millón de euros y que renovaron totalmente la antigua zona de prensa, que mañana se presentará con 239 puestos nuevos, todos azules, y los baños, que antes no estaban.

Las autoridades prevén la llegada de millar y medio de aficionados del Real Madrid para presenciar el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League. Por lo que respecta a la protección del equipo blanco, la expedición permanecerá aislada en el hotel de concentración, el Palazzo Caracciolo, que ha reservado en su totalidad. En los últimos días, se han realizado diversas obras en la calle y se han acondicionado los alrededores del hotel para que la estancia del Real Madrid en la ciudad italiana se desarrolle en óptimas condiciones.

El Real Madrid llegó en dos autobuses (uno para la plantilla y otro donde iban los directivos) y fue recibido por unos 700 aficionados del Nápoles, que insultaron y abuchearon a los expedicionarios madridistas.

"A nuestros aficionados se les escuchará desde Turín"

Palabras del capitán napolitano, el eslovaco Marek Hamsik, un tifosi más, avisa a los jugadores blancos de lo que van a vivir en San Paolo, y comentaba que tenían el apoyo del líder de aquel histórico Napoli que levantó el Scudetto: "El discurso de Diego fue un gesto agradable y hemos disfrutado mucho. Pero ahora nos espera la ayuda de nuestros fans".

Marek Hamsik | Foto: www.sscnapoli.it

También habló el entrenador Maurizio Sarri, un napolitano de corazón y nacimiento que avisa al equipo de Zinedine Zidane de que a pesar de la renta que traen desde Chamartín se lo pondrán complicado: "El Madrid está acostumbrado a estos escenarios, el ambiente nos ayudará a nosotros, podrá influir positivamente. Los blancos no tendrán ningún miedo, pero si pueden tenerlo viendo en los ojos del rival una determinación más fuerte de lo normal. Los tifosi pueden trasmitirle esto a los nuestros".

Maurizio Sarri | Foto: www.sscnapoli.com

El único precedente

Como ya se ha explicado arriba y donde dejamos la historia a medias con la ida en el Santiago Bernabéu, para la imprescindible explicación de cómo se vive el fútbol en la ciudad donde se inventó la pizza, el único precedente de un partido entre ambos en San Paolo fue la vuelta de los dieciseisavos de final de la Copa de Europa en la temporada 87/88.

Diego Armando Maradona | Foto: Blog fernandoleanizblogspot.com

En ese partido el Real Madrid llegaba con un 2-0, ventaja cómoda para pasar a octavos y seguir en su camino a la séptima, en la vuelta el Nápoles de Maradona comenzó adelantándose con un gol de Giovanni Francini muy pronto en el minuto nueve de encuentro, un gol que hizo soñar a los napolitanos.

Entre aquellos aficionados, como recogepelotas aparecía un chaval que sería capitán de la Selección italiana que levantó la copa del mundo del 2006 en Alemania, que ganaría el balón de oro ese mismo año y que jugaría en el equipo que tanto le hizo llorar aquel día y no es otro que "Il Duce", Fabio Cannavaro: "Fíjese si es especial que fui recogepelotas en aquel partido de 1987. Estaba en la Academia y me gustaba más ver los partidos como recogepelotas que estar en la grada. Le diré algo, Butragueño ha sido el único jugador de fútbol que me ha hecho llorar y tuve la oportunidad de contárselo siendo jugador del Madrid. Él marcó el gol del empate y nos mató. Tengo el recuerdo de un niño que miraba extasiado el partido y que terminó triste por aquel gol".

Fabio Cannavaro | Getty Images

Como comentaba el propio Cannavaro, el líder de aquella quinta maravillosa de canteranos que daba nombre al grupo, Emilio Butragueño, marco el gol del empate que mataba todas las esperanzas napolitanas y que acabaron con el sueño de levantar por primera vez la Copa de Europa para un equipo que hasta esa época dorada vagaba por las categorías más bajas del fútbol italiano.

La Quinta del Buitre | Foto: Blog fernandoleanizblogspot.com

Aquel equipo blanco que superó el infierno de San Paolo prosiguió con su maleficio de no levantar la máxima competición europea, la única competición que se le escapó a la "Quinta del Buitre", en aqulla ocasión y tras superar al Porto en octavos, al todopoderoso Bayern de Múnich en cuartos perdió por el valor doble de los goles fuera de casa con el equipo que a la postre sería campeón el PSV Eindhoven holandés que hizo valer en los Países Bajos el 1-1 cosechado en el Bernabéu y pasar a una final que se convirtió en su quinto empate seguido y que tras la tanda de penalti le dio su primera y de momento única Copa de Europa.