Zidane: “Un partido son 90 minutos y en la segunda parte lo hicimos muy bien”

Foto: Daniel Nieto - VAVEL.com

El Real Madrid ha vencido por tres goles a uno al Nápoles en la vuelta de octavos y se clasifica para los cuartos de final de la Champions League. En la primera mitad, el conjunto blanco volvía a generar dudas ya que no han sabido frenar la presión de los napolitanos. En el minuto 24, Mertens adelantaba a los locales cuajando una gran primera parte.

Tras la reanudación del encuentro, se ha visto otro guion. El equipo de Chamartín logró darle la vuelta al marcador. Sergio Ramos sería el encargado de poner las tablas a escasos minutos del inicio de la segunda mitad. Poco después, otro cabezazo de Ramos que salía rebotado por Mertens, supondría que los de Zidane se adelantaran en el partido. Finalmente, Álvaro Morata pondría la guinda al pastel con su tanto que certificaba el pase a los cuartos de final de la Champions.

El técnico francés ha hecho su valoración sobre el choque ante el conjunto italiano. “Sufrimos en la primera parte. En el inicio, no hicimos lo que queríamos hacer. Nos hicieron una presión muy alta y perdíamos muchos balones. Rectificamos en la segunda parte y fuimos mucho mejores. Fue totalmente distinto. Estamos contentos de la eliminatoria”.

Después de perder ante Valencia, la remontada en Villarreal y el valioso empate tras ir perdiendo ante Las Palmas, el Real Madrid no mostró una buena imagen en los primeros compases de los encuentros. Ante el Nápoles, ha vuelto a pesar. Aunque esta vez, los blancos han logrado reaccionar pronto. “No me inquietan los primeros 45 minutos. Las cosas las podemos y tenemos que hacerlas mejor. Es verdad que sabíamos que jugando en este campo con la presión del Nápoles te meten en dificultades. Un partido son 90 minutos y lo hicimos muy bien en la segunda parte marcando tres goles”, ha comentado Zidane.

“Tienes que cambiar cuando el rival te mete en dificultades. Cambiamos la idea de juego, juntando más las líneas y lo hicimos muy bien. Dos goles a balón parado, pero eso es parte de fútbol. En la primera parte tuvimos bastantes ocasiones para meter goles, y en la segunda también. Podemos estar contentos de tener a Sergio Ramos que de vez en cuando mete de cabeza”, ha señalado el entrenador galo.