Nápoles – Real Madrid: puntuaciones del Madrid, octavos de final de Champions League

Foto: Daniel Nieto - (VAVEL)

En un partido que complicó las cosas por un momento para el Madrid, el conjunto blanco sacó provecho de sus jugadas de estrategia para imponerse ante el Napoli en el Stadio San Paolo, que había prometido convertirse en un infierno. Sergio Ramos hizo entonces de bombero para darle tranquilidad a su afición y avanzar a los cuartos de final de Champions League.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: sin clasificar).

Zinedine Zidane

5 | El técnico francés puso al once de gala para el inicio del encuentro, pero a lo largo del partido no rindieron como se deseaba. Se esperaban cambios para revolucionar el flojo trabajo del Madrid, aunque no fueron tan necesarios una vez Ramos marcó su doblete. Aun así ingresó a Lucas Vázquez, Isco y Morata en reemplazo de Gareth Bale, Luka Modric y Karim Benzema. Su planteamiento inicial no funcionó y su equipo en general no reaccionó como se esperaba.

Keylor Navas

6 | El costarricense viene con rendimientos dudosos pero en Nápoles tuvo algunas intervenciones en las que salvó a su equipo, aunque no brinda mucha claridad o confianza en otras jugadas.

Dani Carvajal

6 | El lateral fue de los más destacados en el rendimiento regular de su equipo. Intentó ayudar lo que más pudo, no solo por su banda, pero por el desorden defensivo del Madrid, sufrió más de una vez.

Pepe

5 | En el primer tiempo el portugués tuvo inconvenientes en referenciar a jugadores como Mertens. De hecho en el gol del Napoli tanto él como Ramos fueron superados y sorprendidos por este mismo jugador.

Ramos

6 | De menos a más en el partido. Al igual que su pareja en la saga defensiva, Sergio la pasó mal en la primera parte. Ya en la segunda marcó dos goles en tiros de esquina pateados por Toni Kroos, algo que ya se viene haciendo costumbre, aunque el segundo fue dado a Mertens como gol en contra por la UEFA. Después de esto su confianza mejoró y el partido se controló de cierta manera.

Marcelo

5 | Al brasileño le costó hacer su trabajo en el San Paolo. Por momentos encontraban espacios a sus espaldas y no pudo subir al ataque como acostumbra ya que su equipo luchó demasiado por mantener la posesión del balón.

Kroos

6 | El alemán intentó recuperar y distribuir lo mejor posible, pero la distancia que había entre líneas del Madrid le complicó las cosas. Se destacó en los dos tiros de esquina que resultaron en goles de Sergio Ramos.

Casemiro

5 | No fue su mejor partido, tuvo malos momentos tratando de controlar las entradas constantes del Napoli y en algunas ocasiones no fue tan preciso como lo es generalmente.

Modric

5 | El croata tuvo una noche complicada, intentó ayudar al ataque de su equipo pero el rival encontró facilidades a sus espaldas. No pudo destacarse como casi siempre lo hace. Fue reemplazado en el minuto 80 por Isco.

Bale

6 | El galés comenzó el partido siendo el que acercaba el balón al área de Pepe Reina y logró imponerse en algunas situaciones por la banda derecha, pero mediante pasaban los minutos, se diluyó. Se retiró en el minuto 68 por Lucas Vázquez.

Benzema

5 | El francés parece no encontrar la regularidad que realmente necesita en su rendimiento. No fue participe del juego de su equipo y poco aportó en los intentos de recuperación. Tuvo pocas oportunidades de marcar. Morata lo reemplazó en el minuto 77.

Cristiano Ronaldo

5 | De igual manera que Karim, su rendimiento fue opaco. Intentó colaborar pero sus incursiones al ataque no fueron fructuosas. La velocidad y habilidad vista en el partido de ida no estuvo presente en Italia.

Lucas Vázquez

6 | Como siempre, el español ingresó con la idea de ayudar imprimiendo velocidad y explosividad, aunque no tuvo las facilidades brindadas por el resto de su equipo para hacerlo.

Isco

SC | Estuvo diez minutos en campo y no pudo agregar mucho al juego del Madrid.

Morata

6 | El canterano pudo marcar el 1-3 para ya cerrar definitivamente la eliminatoria.