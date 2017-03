La cara y la cruz

Google Plus

Keylor Navas bajo los palos de la portería del Santiago Bernabéu. (VAVEL)

El Real Madrid es un equipo que nunca sabes por donde va a salir. Puede perder un encuentro contra un equipo que esté muchos puestos por debajo en la clasificación como ganarte una Champions League en el minuto 93. Así pues, acumula un total de 47 partidos en los que marca al menos un gol, pero también 33 donde le encajan.

Ante dos noticias, siempre preferimos escuchar antes la mala: los 33 partidos encajando. Se le está resistiendo al Real Madrid esta temporada lo de mantener la portería a cero. Zinedine Zidane tiene esta preocupación en su cabeza y en cada partido deja declaraciones como “me hubiera gustado mantener la portería a cero'' ó “la pena es que jugando como lo hicimos desde el principio, con 6 minutos de tanta intensidad, te marquen un gol. Es un poco jodido”.

Los blancos han disputado esta temporada 42 partidos, y les han encajado uno o más goles en 33 de ellos, cifra que preocupa al técnico merengue. Ya sea con Keylor Navas o con Kiko Casilla, la portería esta temporada no está del todo protegida, y tan solo son nueve los choques en los que no ha entrado ni un balón bajo palos. En estos 33 partidos sin la portería a cero, el Real Madrid ha recibido 51 goles repartidos en todas las competiciones que ha disputado: Copa del Rey, La Liga, Champions League... E incluso, en esta última, no ha terminado ningún partido con el marcador contrario a cero.

Siguiendo con los récords, pero esta vez más positivos, el Real Madrid ha igualado la racha de partidos marcando que consiguió el Benfica en el año 1965. Con el encuentro en San Paolo contra el Nápoles, donde el Real Madrid ha tirado del hombre de las remontadas (Sergio Ramos) para zanjar una eliminatoria que los hombres de Zidane han sufrido mucho, ya suman un total de 47 partidos consecutivos marcando. Los blancos han visto portería en Liga, Copa del Rey, Supercopa de Europa, Liga de Campeones y Mundial de Clubes.

Esta racha goleadora llegó tras el partido del 24 de abril de 2016 frente al Manchester City en Champions League, donde no consiguió anotar ni un solo gol. Desde aquel día, no ha habido encuentro en el que la afición merengue no cante un gol de su equipo. Tras 366 días y un total de 47 partidos, iguala el récord del Benfica y se pone un nuevo objetivo: el Bayern de Munich. Los alemanes llegaron a los 63 partidos consecutivos marcando hace tan solo tres temporadas, récord que los de Zidane intentarán conseguir, su próximo encuentro para continuar con ello será el domingo ante el Real Betis.