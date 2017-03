Sergio Ramos: "Estaré más contento si pierde el Barcelona, dormiré más tranquilo"

Google Plus

Sergio Ramos. | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

El Real Madrid, tras deshacerse del Nápoles, se convirtió junto al Bayern de Múnich en el primer clasificado para los cuartos de final de la Champions League. En la vuelta de los Octavos, el conjunto blanco venció por idéntico resultado al de la ida, 1-3, un 6-2 en el cómputo total de la eliminatoria, que refleja una facilidad que nunca existió para los de Zidane.

Al igual que en la ida, el conjunto Partenopei comenzó por delante en el marcador cuando en el minuto 24, el belga Dries Mertens batía con un disparo cruzado dentro del área a Keylor Navas. Un gol que recompensaba la enorme primera mitad que estaba realizando el conjunto que entrena Maurizio Sarri.

"En la primera parte nos generaron muchas ocasiones, tenemos que reflexionar"

Tras el partido, habló Sergio Ramos capitán del Real Madrid y el hombre que mató con su gol las esperanzas napolitanas, pero eso fue en la segunda parte, en la primera sufrieron la ira de San Paolo: "Si supiéramos la fórmula para jugar bien sería muy fácil. A veces las cosas no salen como las trabajamos, pero siempre que la actitud es buena todo va bien. En la primera parte nos generaron muchas ocasiones, tenemos que reflexionar".

Una vez llegado el descanso, en el ambiente se sentía que el Madrid podía caer eliminado visto que los napolitanos iban 1-0 arriba, Mertens dio un palo que pudo ser el segundo, y con un gol se metían en cuartos. Sin embargo, la mentalidad con la que salió el equipo merengue en el segundo acto fue totalmente distinta, y tras resistir el inicio del Nápoles, el capitán nacido en Camas apagó las esperanzas del Nápoles.

Sergio Ramos controla un balón ante la mirada del polaco Piotr Zieliński. | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

A pesar de todo, las críticas han rondado durante las últimas semanas por culpa de los resultados: "Qué mejor manera de celebrar mis 100 partidos que marcando los goles. Hace una semana me mataban, no por hacer los goles voy a ser un héroe".

Unas cifras espectaculares son las que presenta Sergio Ramos esta temporada, sobretodo en el apartado goleador, se está destapando como uno de los defensores más goleadores del conjunto blanco y uno de los máximos peligros del Real Madrid en ataque: "A los que dicen eso les invito a que tiren de hemeroteca. Las críticas me hacen más fuerte, no hablo de mi currículum pero lo tengo. Que lo miren".

"No hay que señalar a la BBC, hemos ganado mucho con ellos"

Prosiguió acallando a los críticos, en este caso a los de la "BBC", ya que ninguno de sus integrantes marco ante el Nápoles, y según algunos los de Zidane juegan mejor si no está al completo: "No hay que señalar a la BBC, hemos ganado mucho con ellos y hay que hacer todo para que rinda el once que saque Zizou".

Y por último, se mojó por el partido que disputará el FC Barcelona ante el PSG de Unai Emeri en el Camp Nou, donde los culés tendrán que agarrarse a la épica para remontar el 4-0 que traen de París: "Estaré más contento si pierde el Barcelona. Dormiré más tranquilo"