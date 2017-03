Luca Zidane lesionado para lo que resta de temporada

Google Plus

FOTO: Imanol Ibeas - VAVEL

Luca Zidane, guardameta francés que defiende la portería del Real Madrid Castilla y del Real Madrid U19 que disputa la UEFA Youth League, no volverá a pisar los terrenos de juego en la temporada 2016-17. El francés ha sufrido una lesión en una de las articulaciones de su brazo derecho. El Real Madrid no se ha pronunciado al respecto, aunque fuentes cercanas al club afirman que los servicios médicos del club dudan entre si operarle o no, lo que conllevaría una fase de recuperación aún más larga y una vuelta a los terrenos de juego más tardía. Él mismo anunció su lesión y los tres meses que, en principio, estaría fuera de los terrenos de juego a través de su cuenta en la red social Instagram.

Él mismo anunció su lesión en Instagram

El portero e hijo del entrenador del primer equipo había disputado los últimos ocho encuentros ligueros, quitándole el puesto a Carlos Abad, guardameta titular del filial blanco desde la temporada pasada. En la jornada 20 saltó la sorpresa, ya que Solari alineó al portero francés, una decisión puramente técnica porque Carlos Abad no presentaba molestias y llevaba una gran temporada. El guardameta francés fue titular en el primer partido liguero frente a la Real Sociedad B, en el que se mostró un tanto inseguro al tratarse de su primer partido en 2ª División B y aún en edad juvenil, por lo que Solari apostó por el tinerfeño Carlos Abad para los partidos siguientes, y no fue hasta la citada jornada 20 cuando volvió a ser titular con el filial tras varios meses de grada y banquillo. Solari quiso darle una nueva oportunidad y esta vez no defraudó y se preveía que disputaría el resto de partidos ligueros para sumar finalmente el mismo número de encuentros o un número parejo al de Carlos Abad.

Había aprovechado la oportunidad de Solari tras varios meses en el banquillo y la grada

Una baja dura e importante para ambos equipos, Real Madrid Castilla y Real Madrid U19 en el tramo final de la temporada, sobre todo para el segundo conjunto con el que había disputado todos los minutos a lo largo de la competición de la UEFA Youth League y había jugado los seis partidos de fase de grupos, en uno de ellos fue el capitán, y el de octavos frente al Mónaco. No podrá ayudar a su equipo en la Final Four de Nyon, cómo tampoco lo ha podido hacer en el partido de cuartos que se ha decantado del lado blanco; y tampoco podrá ayudar al Castilla en su lucha por ascender, ni en temporada regular ni en un hipotético playoff de ascenso.