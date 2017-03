Guti: "Se pasa peor como entrenador, aunque se ven las cosas más claras"

Google Plus

Guti en un entrenamiento con el filial madridista/ FOTOGRAFÍA: Real Madrid.

El filial merengue consiguió el pase a la Final Four de la UEFA Youth League tras imponerse por dos goles a uno ante un Ajax que le puso las cosas muy difíciles. Aún con el gol tempranero de Dani Gómez cuando apenas transcurrían cinco minutos en el marcador, el cuadro holandés consiguió empatar a media hora del final. No fue hasta el minuto 80 cuando Alejandro Martín transformó de penalti el dos a uno definitivo que colocaba al Real Madrid en la Final Four junto a Barcelona, Benfica, y el Red Bull Salzburgo. Los portugueses serán el rival del cuadro merengue el próximo viernes 21 de abril en Nyon.

Guti valoró el partido que realizaron sus pupilos contra un rival que luchó hasta el pitido final: "El equipo ha llegado muy cansado al final y por eso nos ha costado tanto. Es una pena que no aprovechásemos la inercia que nos dio marcar el primer gol del partido. Hacía mucho calor y había mucha tensión porque eran unos cuartos de final”.

"Lo paso peor como entrenador que cuando jugaba"

Además, elogió al que será su rival en semifinales dentro de un mes y medio: “He felicitado a mis jugadores. Estaban muy contentos todos y súper felices, y eso es lo importante para mí. Ahora en semifinales jugaremos contra el Benfica, que es un equipo muy fuerte, bueno físicamente y muy bien trabajado. Puede ser fácil un equipo de Primera División porque tiene mucho oficio”.

En caso de pasar a la final, se verá las caras con el Barcelona o el Red Bull Salzburgo. Los de Marco Rose vienen de eliminar al Atlético de Madrid en cuartos de final por dos tantos a uno. Mientras, el conjunto culé consiguió vencer por el mismo resultado al Oporto, en un partido dónde comenzaron perdiendo, pero que un penalti a tres minutos de final selló el pase a la Final Four.