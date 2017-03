Santillana: "A Sergio Ramos habría que valorarle más". Imagen: libertadigital.com

El ex futbolista de 64 años del Real Madrid, Carlos Alonso Santillana, fue entrevistado en los micrófonos de Radio MARCA. El motivo principal de esta entrevista fue el momento del actual capitán del Real Madrid, Sergio Ramos y su indirecta relación con el ex jugador cántabro: "Sergio lo hace mejor que muchos delanteros. Tiene una intuición natural de delantero que es muy difícil de defender".

"Me hace gracia lo que dice Ramos, porque no es cuestión de suerte. Tanto en mi época como ahora, el Real Madrid tiene jugadores magníficos que saben tocar y poner el balón para rematar" El mítico delantero blanco y leyenda del Real Madrid señaló que el ilidio de ambos delanteros con los goles de cabeza no es cuestión de suerte: "Me hace gracia lo que dice Ramos, porque no es cuestión de suerte. Tanto en mi época como ahora, el Real Madrid tiene jugadores magníficos que saben tocar y poner el balón para rematar. En mi época Míchel, Juanito, Gordillo o Rubiñán centraban de tal manera que me facilitaban el remate. Eso no era por casualidad. Ahora, cuando marca Ramos, también es porque el toque de Kroos, por ejemplo, es magnífico. Pero además, al Real Madrid es muy difícil defenderle a balón parado. Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Pepe o Varane también saben rematar de cabeza y los defensas deben estar atentos al menos a seis atacantes. En esas situaciones, Sergio Ramos sabe aprovechar sus virtudes mejor que nadie".

Por último, el cántabro destacó lo infravalorado que está el jugador sevillano ya que ha marcado goles muy importantes para el equipo"A Sergio Ramos habría que valorarle más, porque lleva mucho tiempo marcando goles cuando estamos fuera y él nos mete dentro. Además, lo hace en partidos grandes y no en amistosos. No sólo remata y marca goles, es un jugador con el ADN del Real Madrid, es lo que de un jugador del club se espera".