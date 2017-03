Benzema quiere seguir aumentado su racha goleadora ante el Betis

Google Plus

Benzema celebrando un gol en un partido contra el Betis | Foto: David Muñoz (VAVEL)

Karim Benzema se medirá este domingo 12 de marzo al Betis en el Santiago Bernabéu. Un partido de Liga decisivo para los de Zinedine Zidane en el que ya no pueden dejarse ningún punto para poder seguir metiéndoles presión al FC Barcelona, líder con un partido más que los blancos.

El delantero francés tiene la oportunidad de mejorar su olfato goleador contra el equipo verdiblanco. Equipo al que se ha enfrentado en ocho ocasiones, pero en las cuales las dos primeras no vio portería, para sí hacerlo en los últimos seis partidos.

Su racha comenzó el 20 de abril de la temporada 2012-2013 con el Real Madrid jugando en casa el partido finalizó con un resultado de un 3-1 a favor de los merengues con dos goles de Özil y uno de Benzema y, por parte del equipo que dirigía Pepe Mel, Jorge Molina de penalti . Desde entonces el ‘9’ blanco siempre le ha marcado al Betis anotando un gol por partido. En los seis encuentros el Real Madrid ha logrado cinco victorias y un empate.

En esta temporada en la jornada 8 Benzema fue participe de un tanto en el partido de ida que se disputaba en el Benito Villamarín en el que el Real Madrid ganó por goleada al Betis (1-6).

El delantero lleva siete dianas de los 20 partidos jugados en Liga en este último periodo, situándose por detrás de Cristiano Ronaldo, Álvaro Morata y empatado con Gareth Bale.

No hay duda de que el francés no está haciendo su mejor curso, con un rendimiento bajo, y no responde a la confianza que le ofrece su entrenador llegándolo a cambiar hasta en doce ocasiones por Álvaro Morata. Sin embargo, en la Champions League las estadísticas le sonríen encadenando un promedio de cinco goles en los ocho choques que lleva.

Este fin de semana Karim tiene la oportunidad de seguir aumentado su registro ante el club sevillano.