Munitis: "Quizás no encajaba mucho en esa galaxia"

Munitis, con la Champions de 2002, con Casillas y con Zidane. Fuente: www.realmadrid.es

Munitis habló en una entrevista al diario Marca, sobre su paso entre los años 2000 y 2002 por el Real Madrid. El cantabro es el jugador con más encuentros en la historia del Racing y, actualmente entrena a la Ponferradina. El ex jugador madridista relató como recibió la llamada del conjunto blanco para hacer parte de un equipo lleno de 'galácticos'.

"Quizás no encajaba mucho en esa galaxia"

El futbolista criado en Santander formó parte del elenco de jugadores que conquistaron "La Novena" en Glasgow, en un equipo que repleto de estrellas. Munitis explicó como no tiene nada de galático y que nunco lo tuvo: "No me queda nada de galáctico porque nunca lo tuve. Siempre he sido la misma persona, con la misma forma de ser y quizás no encajaba mucho en esa galaxia".

"Soy una persona que ha nacido para sentir, y eso fue una experiencia increíble"

Munitis, a pesar de no haber pasado a la historia del conjunto blanco como protagonista, no se arrepiente de la decisión que tomó de marcharse al equipo madridista: "No me arrepiento de haber fichado por el Real Madrid, para nada. Soy una persona que ha nacido para sentir, y eso fue una experiencia increíble. No la cambiaría por nada del mundo".

"Zidane maneja todo a la perfección y demuestra que tiene cosas para ser muy grande"

Por último el ex jugar merengue, destacó como en aquel equipo venido de la galaxia, destacaba Zinedine Zidane. Munitis reconoció que el actual entrenador blanco, está creciendo como técnico y hay motivos para creer que el galo puede ser muy grande: "En aquel momento no pensábamos en el futuro, pero es cierto que Zidane siempre ha tenido ese carisma y carácter de jugar mucho tiempo en la élite. Maneja todo a la perfección y demuestra que tiene cosas para ser muy grande", finalizó el cantabro.