Zidane: "No dependemos de nada ni de nadie". | Foto: Daniel Nieto - VAVEL

Zinedine Zidane atendió a la prensa tras el entrenamiento matutino del conjunto blanco en la Ciudad Real Madrid. Los hombres de Zidane se entrenaron con normalidad y las ausencias de Pepe y Varane. El susto de la mañana lo dio Álvaro Morata al recibir un golpe de Lucas Vázquez en la disputa de un balón divido. El canterano pudo continuar el entrenamiento con normalidad tras ser atendido por el cuerpo médico.

El francés comenzó hablando del golpe que sufrió Álvaro durante el entrenamiento: "Morata está bien. Solo ha sido un golpe, estará mañana con nosotros. No tiene ningún problema".

El Real Madrid es elúnico equipo que no ha perdido en casa, a lo que el 'Zizou' dijo: "Vamos a intentar seguir así y hacer lo máximo para no perder los partidos en casa. Hasta ahora lo hemos conseguido y hay que seguir en esta línea. Estamos haciéndolo bien".

Zidane también habló de la importancia que tiene para el equipo poder ganar LaLiga: "Hace mucho que no ganamos LaLiga, 6 o 7 años, y es una motivación tremenda. Tenemos partido cada 3 días y no se puede jugar con la misma intensidad. Estamos motivados para las dos competiciones. LaLiga es muy importante este año y queremos conseguirla. Estamos convencidos de que nuestro día a día es LaLiga".

En cuanto a las rotaciones de cara al partido frente al Betis, el técnico dijo: "Todos los jugadores tienen hambre. A todos les gusta ganar. A lo mejor mañana juegan los menos habituales. Prefiero tener a todos los jugadores y hacer el equipo conveniente para el partido que tengamos. Todos son importantes".

El francés también fue preguntado por el arbitraje, ya que parece que hay diferente barra de medir para los blancos: "No lo sé. El Madrid es único. Cada vez que pasa algo aquí se mira más porque nosotros molestamos. No dependemos de nada ni de nadie. Estamos concentrados en lo que tenemos que hacer. Cada vez está más cerca el final de temporada y cada punto que sumemos es importante".

Con respecto al sistema que más le conviene al Real Madrid, es decir, 4-4-2 o 4-3-3, el míster dijo: "En muchos partidos hemos jugado 4-3-3 y hemos ganado. Con el 4-4-2 tenemos más equilibrio. Podemos jugar con varios sistemas aunque lo importante es la intensidad no el sistema. Me gusta más jugar con los 3 arriba. Gareth podría jugar en la línea, pero son más eficaces de cara a gol".

El técnico analizó el tramo final de la temporada y lo conseguido hasta el momento: "No está mal la temporada que estamos haciendo. Ahora viene lo más difícil, lo más importante. Cada partido será crucial".

Zidane también fue preguntado por el líder del vestuario, Ramos o Ronaldo: "Todos son líder. Los dos son importantes para el equipo. Sabemos el carácter de Sergio Ramos, y eso es bueno para los jóvenes. Tanto Sergio como Cristiano son muy importantes para nosotros, y cada uno es líder a su manera".

La gran ausencia en el día de su 29 cumpleaños fue Fabio Coentrao, del que no hay parte médico reciente. El francés dijo: "Si no está con nosotros es porque no está bien del todo. Tiene un poco de moletias y le impiden estar bien para entrenar".

El técnico blanco fue preguntado por la importancia de Casemiro en el once inicial: "Es como los demás. Sabemos de su importancia en el equipo. También tiene que descansar como todos".

Para concluir la rueda de prensa, Zidane habló de Isco y James: "No voy a hablar del próximo año. Son compatibles y son grandes jugadores de fútbol".