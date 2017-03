Keylor Navas: "Prefiero no hablar de doblete hasta que no lo ganemos"

Google Plus

Imagen: Dani Mullor - VAVEL

Keylor Navas participó en un evento de Adidas y estuvo comentando la situación del equipo en Liga y Champions. Le preguntaron sobre la posibilidad que tenía el equipo de ganar el doblete: “Ese término prefiero utilizarlo si ganamos los dos títulos. Hasta entonces prefiero no hablar de ello”, contestó el tico.

Keylor también habló sobre la diferencia de mentalidad del Madrid dependiendo de la competición, algo que se ha hablado mucho tras ver los resultados en una competición y otra: “No, salimos a ganar siempre, no importa la competición de la que se trate. A mí me hace especial ilusión ganar la Liga, porque es un título que todavía no tengo. A pesar de que en las últimas semanas se nos ha complicado, vamos a luchar por ella hasta el final”.

Comentó que La Liga es un título que le hace especial ilusión y que aún no ha conseguido ganar: “Sí, es un título que no lo tengo, creo que para mí sería una ilusión muy grande igual que para los compañeros. Vamos por buen camino. Aún quedan partidos y es largo, sabemos que estos últimos meses son complicados, tenemos fe en Dios, tranquilidad y somos conscientes de que tenemos lo necesario para poder ganar”.

Sobre el sorteo de Champions de cara a Cuartos de final dijo: “Somos conscientes de que si queremos ganar la Champions debemos ganar a quien nos toque. Estamos tranquilos, siempre pensando en nuestro trabajo y confiando. Si salimos con ganas y a darlo todo, es probable que las cosas salgan bien. De momento, estamos en igualdad de condiciones y claro que veo al Madrid con opciones de ganar la Champions”.

También habló sobre su futuro en el Real Madrid: “Siempre pienso que las cosas están ahí y cuando se puede optar siempre hay que hacerlo. Siempre trabajar con humildad. Como grupo hay que pensar en los títulos y el tiempo dirá lo que pasa en el futuro”

A la pregunta si se plantea una candidatura al Balón de Oro, el tico comentó: “El tiempo dirá si eso es posible para un portero, hay que trabajar con humildad sabiendo que son premios bonitos pero no los más importantes”.