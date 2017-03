Convocatoria del Real Madrid ante el Betis

El equipo celebrando un gol en la primera vuelta frente al Betis. | Imagen: Raúl Pajares (VAVEL)

Zinedine Zidane ya ha elegido a los 19 jugadores que estarán disponibles para disputar el partido frente al Real Betis que se juega el domingo 12 de marzo a las 20:45 y que podremos ver en Movistar Partidazo.

Los jugadores que elegidos por Zidane son:

Porteros: Keylor Navas, Kiko Casilla, Rubén Yañez.

Defensas: Dani Carvajal, Sergio Ramos, Nacho Fernández, Marcelo y Danilo.

Centrocampistas: Toni Kroos, James Rodríguez, Casemiro, Mateo Kovacic, Luka Modric, Marco Asensio e Isco Alarcón.

Delanteros: Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lucas Vázquez y Álvaro Morata.

Esta jornada se quedan fuera de la lista Pepe, Raphael Varane y Fabio Coentrao por lesión y Gareth Bale por sanción.

Real Madrid y Real Betis ya se enfrentaron en el Benito Villamarín donde el Real Madrid acabó ganando el partido por 1-6, con goles de Varane, Benzema, Marcelo, Isco y Cristiano Ronaldo.

A lo largo de la historia de La Liga, Real Madrid y Betis se han enfrentado un total de 50 veces en el Santiago Bernabéu donde el conjunto blanco ha ganado 37 partidos, ha empatado siete veces y ha perdido en cinco ocasiones.

El máximo goleador del Real Madrid en estos enfrentamientos es Puskas con 12 tantos en 11 partidos jugados.

El Real Madrid llega a este partido con la necesidad de llevarse los tres puntos para no perder el hilo de la Liga y poder seguir peleando por el título tras encadenar unos partidos donde no consigue ganar con claridad. Por otro lado, el Real Betis llega a este partido en un momento malo de la temporada en el que necesita llevarse los tres puntos para así no tener que pelear por el descenso a final de temporada, aunque las estadísticas no están de su lado ya que tan solo ha ganado dos partidos de los 10 últimos que ha disputado.